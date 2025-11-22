Stellar Blade 2: Multi-Plattform-Action-Spiel der AAA-Klasse

SHIFT UP hat offiziell bekannt gegeben, dass Stellar Blade 2 als Multi-Plattform-Action-Spiel der AAA-Klasse für Xbox, PlayStation und PC entwickelt wird.

Stellar Blade 2 wird derzeit offiziell für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC als „Multi-Plattform-Action-Spiel der AAA-Klasse“ entwickelt. Das Spiel wird das Universum des vorherigen Spiels deutlich erweitern. Weitere Details sind bisher nicht bekannt.

SHIFT UP hat somit mit der Entwicklung begonnen und sucht derzeit talentierte Entwickler, um das Projekt voranzutreiben.

  2. Venom 19580 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 22.11.2025 - 10:49 Uhr

    Ist es wirklich eine „offizielle“ Bestätigung oder lediglich der Auszug aus einer stellenbeschreibung?!?

    0
  3. Drakeline6 179195 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 4 | 22.11.2025 - 11:36 Uhr

    Also ich hab jetzt schon Bock drauf.
    Kann mir aber echt nicht vorstellen, dass das schon 2027 kommen soll.
    Wär ja Mega schnell.

    0
  10. SepGamer 6040 XP Beginner Level 3 | 22.11.2025 - 12:17 Uhr

    Ist den Leuten hier überhaupt bewusst das es das Game vielleicht ohne Sony in der Art und Weise überhaupt gegeben hätte?
    Vielleicht wäre es auch nie erschienen.

    0

