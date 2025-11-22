Stellar Blade 2: Multi-Plattform-Action-Spiel der AAA-Klasse

Stellar Blade 2 wird derzeit offiziell für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC als „Multi-Plattform-Action-Spiel der AAA-Klasse“ entwickelt. Das Spiel wird das Universum des vorherigen Spiels deutlich erweitern. Weitere Details sind bisher nicht bekannt.
SHIFT UP hat somit mit der Entwicklung begonnen und sucht derzeit talentierte Entwickler, um das Projekt voranzutreiben.
Geiler Arsch 🍑😇🤣
Ist es wirklich eine „offizielle“ Bestätigung oder lediglich der Auszug aus einer stellenbeschreibung?!?
Also ich hab jetzt schon Bock drauf.
Kann mir aber echt nicht vorstellen, dass das schon 2027 kommen soll.
Wär ja Mega schnell.
Eve 😍 Freu mich schon auf den zweiten Teil. Ist natürlich ein Day1 Kauf.
Bin direkt dabei. Diesmal dann auf der Xbox.
Noch nie ein Teil gespielt
Gooner Blade 2…
freu mich drauf,der erste war genial!!!
Also Teil 2 direkt für alle Systeme 👌.
Ist den Leuten hier überhaupt bewusst das es das Game vielleicht ohne Sony in der Art und Weise überhaupt gegeben hätte?
Vielleicht wäre es auch nie erschienen.