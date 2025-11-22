Stellar Blade 2: Multi-Plattform-Action-Spiel der AAA-Klasse

SHIFT UP hat offiziell bekannt gegeben, dass Stellar Blade 2 als Multi-Plattform-Action-Spiel der AAA-Klasse für Xbox, PlayStation und PC entwickelt wird.

Stellar Blade 2 wird derzeit offiziell für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC als „Multi-Plattform-Action-Spiel der AAA-Klasse“ entwickelt. Das Spiel wird das Universum des vorherigen Spiels deutlich erweitern. Weitere Details sind bisher nicht bekannt.

SHIFT UP hat somit mit der Entwicklung begonnen und sucht derzeit talentierte Entwickler, um das Projekt voranzutreiben.