Stellar Blade 2: Sony als Publisher raus, offenbar Multi-Plattform-Strategie geplant

Shift Up hat bestätigt, dass das kommende Stellar Blade 2 nicht mehr von Sony Interactive Entertainment veröffentlicht wird. Damit endet die bisherige Publishing-Partnerschaft für die Reihe, die mit dem ersten Teil im April 2024 als PlayStation-5-Exklusivtitel gestartet war und später im Juni 2025 eine PC-Version erhielt.

Im Rahmen einer Q&A-Runde nach der Präsentation der Quartalszahlen teilte das Studio mit, dass die Entwicklung von Stellar Blade 2 planmäßig verläuft und die angestrebten Qualitätsstandards erreicht werden sollen. Gleichzeitig übernimmt Shift Up beim Nachfolger erstmals selbst die Rolle des Publishers.

Laut Entwickler soll dieser Schritt eine sogenannte First-Party-Service-Strategie ermöglichen. Dadurch könne das Marketing stärker auf die Identität der Marke ausgerichtet werden, während die Kommunikation der Spielwelt direkter an die Spieler erfolgen soll.

Konkrete Plattformen für Stellar Blade 2 wurden nicht genannt. Shift Up deutete jedoch an, dass der Titel nicht erneut zeitexklusiv erscheinen soll, sondern mit einer breiteren Veröffentlichung auf unterstützten Plattformen gleichzeitig an den Start gehen könnte.

Ziel sei es, eine globale Verkaufsstrategie zu verfolgen, die die bestehende Fangemeinde erweitert und den Marktstart bestmöglich ausnutzt. Das Studio verweist dabei auf die starke Markenbindung des ersten Teils sowie auf die bisherige Performance der IP.

Darüber hinaus äußerte sich Shift Up auch zum ersten Stellar Blade. Das Unternehmen prüft derzeit aktiv weitere Plattformumsetzungen, nachdem das Spiel bereits auf PC erfolgreich war. In der Vergangenheit gab es zudem Hinweise auf eine mögliche Version für Nintendo Switch 2, eine offizielle Bestätigung steht jedoch weiterhin aus.