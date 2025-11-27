Stellar Blade 2: Tencent übernimmt Veröffentlichung von Shift Ups neuem Blockbuster Project Spirits

Stellar Blade Entwickler setzen erneut auf Level Infinite für ihr nächstes großes Cross-Plattform-Projekt.

Die Entwickler von Stellar Blade, Shift Up, haben gemeinsam mit Tencent und dessen globaler Publishing-Marke Level Infinite eine neue Vereinbarung für die Veröffentlichung ihres kommenden Spiels „Project Spirits“ unterzeichnet.

Die Partnerschaft wurde über eine offizielle Mitteilung von Level Infinite bekannt gegeben. Es handelt sich um die zweite weltweite Zusammenarbeit zwischen beiden Unternehmen nach dem Erfolg des Mobile-Hits Goddess of Victory Nikke.

Die erneute Kooperation erweitert die Zusammenarbeit nicht nur um die Veröffentlichung, sondern auch um eine gemeinsame Entwicklung des neuen Titels.

Project Spirits entsteht als großangelegtes Cross-Plattform-Spiel für PC, Konsolen und mobile Geräte.

Der Titel basiert auf der Unreal Engine 5 und wird in Zusammenarbeit zwischen Shift Up und dem Tencent-Ableger Yongxing Interactive entwickelt.

Das Team von Yongxing Interactive besteht aus erfahrenen Entwicklern großer Studios, die sich auf Spiele im Bereich Anime, Comics und Games spezialisiert haben.

Die jüngsten Erfolge von Stellar Blade, darunter der starke Launch auf PlayStation und der Rekordstart der PC-Version, haben das Interesse an Shift Ups zukünftigen Projekten zusätzlich gesteigert. Mit Project Spirits planen die Entwickler ein weiteres hochwertiges Action-Spiel, das ein globales Publikum auf mehreren Plattformen erreichen soll. Allen Gerüchten nach handelt es sich bei Project Spirits um Stellar Blade 2.