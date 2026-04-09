Stellar Blade 2: Wird erst gezeigt, wenn die Qualität überzeugt

Die Entwicklung von Stellar Blade 2 folgt einem klaren Prinzip, bei dem Qualität über eine frühe Enthüllung gestellt wird.

Die Entwicklung eines Nachfolgers zu Stellar Blade nimmt zunehmend konkrete Formen an. Nachdem das Actionspiel des südkoreanischen Studios Shift Up bereits auf PlayStation große Erfolge feierte und anschließend auch auf dem PC via Steam hohe Verkaufszahlen erzielte, gilt ein zweiter Teil als nahezu bestätigt.

Erste Konzeptzeichnungen zeigten bereits eine neue Spielwelt mit überwucherten und zerstörten Gebäuden, inspiriert von der chinesischen Metropole Chongqing.

Trotz dieser Hinweise hält sich das Studio mit offiziellen Details weiterhin zurück. CEO Kim Hyung-tae betonte in einem Interview, dass man Inhalte erst dann präsentieren wolle, wenn sie „in einem guten Zustand“ seien.

Die Entwicklung erfolge bewusst langsam und sorgfältig, weshalb es von außen oft so wirken könne, als würde sich wenig bewegen. Gleichzeitig stellte er klar, dass das Team mit großer Leidenschaft an dem neuen Projekt arbeite und man die Präsentation erst dann angehen werde, wenn die Qualität vollständig überzeugt.

Auf Nachfrage deutete Kim jedoch an, dass ein erstes Lebenszeichen des Projekts möglicherweise bevorstehen könnte. Ohne konkrete Details zu nennen, machte er Hoffnung auf eine baldige Ankündigung und sprach davon, dass die Zeit gekommen sei, „etwas Erwartung“ zu haben.

Diese Aussagen lassen Raum für Spekulationen, wann genau eine Enthüllung von Stellar Blade 2 erfolgen könnte.

Mit Blick auf die kommenden großen Gaming-Events stehen mehrere Möglichkeiten im Raum. Veranstaltungen wie das Summer Game Fest könnten ebenso als Bühne dienen wie die Gamescom oder die The Game Awards. Eine frühe Vorstellung scheint möglich, auch wenn das Studio weiterhin Wert auf einen perfekt ausgearbeiteten Zustand legt, bevor Inhalte gezeigt werden.