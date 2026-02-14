Stellar Blade: Actionspiel bald auch auf Xbox?

Neue Aussagen von Entwickler Shift Up deuten erneut eine mögliche Xbox Series X|S-Version des Actionspiels Stellar Blade an.

Im April 2024 veröffentlichten SONY und Entwickler Shift Up das Actionspiel Stellar Blade für die PlayStation 5 und konnten damit einen der Überraschungserfolge des Jahres verzeichnen. Etwas mehr als ein Jahr später folgte eine PC-Version.

Während Die Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 bisher noch leer ausgehen, deutete das südkoreanische Entwicklerstudio bereits letztes Jahr mögliche Versionen für weitere Plattformen an. Neue Aussagen bestätigen diese Pläne erneut:

„Wir prüfen derzeit eine Plattformausweitung über PS5 und PC hinaus, um ein breiteres Publikum zu erreichen. Dieser Ansatz soll sowohl neue Spieler für den Titel gewinnen als auch schrittweise die Vorfreude auf den nächsten Teil der Serie steigern.“ „Wir gehen davon aus, dass 2026 ein Jahr sein wird, in dem mehr Nutzer den bestehenden Titel erleben werden, während sich die Dynamik und Vorfreude auf die nächste Phase der Stellar Blade-Reihe steigern wird.“