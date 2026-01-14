Stellar Blade: CEO: Ohne KI keine Chance im Wettbewerb gegen China und USA

Der CEO und Game Director von Stellar Blade sieht künstliche Intelligenz als Schlüssel im globalen Wettbewerb.

Während eines nationalen Briefings zur 2026 Economic Growth Strategy am 9. Januar sprach Shift‑Up‑CEO und Stellar‑Blade‑Director Hyung‑tae Kim über die Rolle von künstlicher Intelligenz in der südkoreanischen Spieleindustrie.

In seiner Einschätzung zeichnete Kim ein deutliches Bild der aktuellen Lage. Er sprach von einer spürbaren Krise, ausgelöst durch den massiven Personalvorteil chinesischer Studios.

Während Shift Up rund 150 Mitarbeiter für ein einzelnes Projekt einsetzt, arbeiten in China häufig 1.000 bis 2.000 Personen an vergleichbaren Produktionen. Für ihn entsteht dadurch ein strukturelles Ungleichgewicht, das sowohl Qualität als auch Umfang der Inhalte betrifft.

Da etwa 80 Prozent der Shift‑Up‑Einnahmen aus dem Ausland stammen, sieht Kim chinesische Produktionen als besonders starke Konkurrenz. Um diese Lücke zu schließen, betrachtet er den Einsatz von AI als unverzichtbar.

Er betonte zudem, dass der technologische Wandel nicht zu Jobverlusten führen werde, da der internationale Wettbewerb mit China und den USA nur zu bewältigen sei, wenn sämtliche verfügbaren Kräfte genutzt und gleichzeitig im Umgang mit AI geschult würden.

Sein Zielbild beschreibt eine Zukunft, in der ein einzelner Entwickler die Arbeit von hundert Personen leisten kann.

Unterstützung erhielt er von Hwi‑young Chae, dem südkoreanischen Kulturminister. Chae erklärte, dass große Studios bereits eigene AI‑Technologien einsetzen und Programme entwickeln, die auch kleineren und mittelgroßen Teams zugutekommen sollen.

Die Regierung plant für 2026 finanzielle Investitionen, um den technologischen Übergang zu beschleunigen und die Branche langfristig zu stärken.