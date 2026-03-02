Stellar Blade: Shift Up plant den Ausbau zum Self-Publishing-Studio

Stellar Blade Entwickler Shift Up plant den Ausbau zum Self Publishing Studio für Konsole und PC.

Der Entwickler Shift Up, bekannt für Stellar Blade und Goddess of Victory NIKKE, kündigt den Ausbau seiner Self Publishing Aktivitäten an. Ziel ist es, künftig eigene Titel weltweit eigenständig zu vermarkten und zu veröffentlichen.

Aktuell sucht das Unternehmen Mitarbeiter in mehreren Bereichen, darunter globale Lokalisierung, Marketing und Public Relations. Damit schafft Shift Up die strukturellen Voraussetzungen, um intern entwickelte Spiele auf Konsole und PC eigenständig zu betreuen.

In einer Stellungnahme erklärt das Studio, man bereite sich auf einen neuen Sprung im globalen Markt vor, über den weltweiten Erfolg von Goddess of Victory NIKKE und Stellar Blade hinaus. Man wolle die eigenen Publishing Kompetenzen erweitern, um selbst entwickelte Titel plattformübergreifend auf PC und Konsolen zu unterstützen..

