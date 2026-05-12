Stellar Blade: Shift Up prüft weitere Plattformen für das Actionspiel

Für Stellar Blade könnte in Zukunft eine weitere Plattform-Erweiterung bevorstehen. Entwickler Shift Up hat bestätigt, dass aktuell aktiv zusätzliche Plattformen geprüft werden.

Die Aussage stammt aus einer aktuellen Fragerunde des Unternehmens im aktuellen Finanzbericht, in der gleichzeitig die langfristige Entwicklung des Spiels thematisiert wurde. Laut Shift Up habe sich Stellar Blade seit dem Launch als „Evergreen-IP“ im PC- und Konsolenmarkt etabliert und verzeichne weiterhin stabile Verkaufszahlen über alle Plattformen hinweg.

Besonders Rabattaktionen und saisonale Angebote sollen zuletzt für eine konstante Spielergewinnung gesorgt haben. Gleichzeitig arbeitet das Studio daran, die Markenbekanntheit durch Kooperationen mit globalen IPs und weitere Marketingmaßnahmen auszubauen.

Für besonderes Interesse sorgt jedoch die direkte Erwähnung einer möglichen Plattform-Expansion. Zwar nennt Shift Up bislang keine konkreten Systeme, die Formulierung deutet jedoch darauf hin, dass zusätzliche Veröffentlichungen aktiv geprüft werden.

Das Unternehmen betont außerdem, dass der langfristige Ausbau der Marke weiterhin Priorität besitzt. Dazu gehören zukünftige Promotion-Aktionen ebenso wie die Vorbereitung auf den nächsten großen Stellar Blade-Titel.

Welche Plattformen konkret infrage kommen könnten, bleibt derzeit offen. Stellar Blade ist derzeit für PlayStation 5 und PC erhältlich.