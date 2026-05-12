Stellar Blade: Shift Up prüft weitere Plattformen für das Actionspiel

Für Stellar Blade könnte in Zukunft eine weitere Plattform-Erweiterung bevorstehen. Entwickler Shift Up hat bestätigt, dass aktuell aktiv zusätzliche Plattformen geprüft werden.
Die Aussage stammt aus einer aktuellen Fragerunde des Unternehmens im aktuellen Finanzbericht, in der gleichzeitig die langfristige Entwicklung des Spiels thematisiert wurde. Laut Shift Up habe sich Stellar Blade seit dem Launch als „Evergreen-IP“ im PC- und Konsolenmarkt etabliert und verzeichne weiterhin stabile Verkaufszahlen über alle Plattformen hinweg.
Besonders Rabattaktionen und saisonale Angebote sollen zuletzt für eine konstante Spielergewinnung gesorgt haben. Gleichzeitig arbeitet das Studio daran, die Markenbekanntheit durch Kooperationen mit globalen IPs und weitere Marketingmaßnahmen auszubauen.
Für besonderes Interesse sorgt jedoch die direkte Erwähnung einer möglichen Plattform-Expansion. Zwar nennt Shift Up bislang keine konkreten Systeme, die Formulierung deutet jedoch darauf hin, dass zusätzliche Veröffentlichungen aktiv geprüft werden.
Das Unternehmen betont außerdem, dass der langfristige Ausbau der Marke weiterhin Priorität besitzt. Dazu gehören zukünftige Promotion-Aktionen ebenso wie die Vorbereitung auf den nächsten großen Stellar Blade-Titel.
Welche Plattformen konkret infrage kommen könnten, bleibt derzeit offen. Stellar Blade ist derzeit für PlayStation 5 und PC erhältlich.
20 Kommentare AddedMitdiskutieren
Mir hat die PS5 Demo gereicht. Hübsche Damen sind im Spiel, der Rest hat mir nicht zugesagt. Die Musik hätte bei mir auf Dauer wohl einen irreparablen Hirnschaden verursacht.
Mal davon abgesehen das es absolut nicht mein Spiel ist, dürfte ich es nicht mal spielen. Meine Freundin würde mir gleich die Rübe abreißen
Also meine Frau war natürlich auch nicht begeistert, aber es war eigentlich kein Problem. Es ist ja auch nur ein Spiel. 😅
Mehr als die Demo ist es bei mir auch nicht geworden – ist aber auch rein vom Spiel her einfach nicht meines.
Demo gespielt und nicht geflasht gewesen? Spätestens als der OST Track Stalker bei der Boss Challenge in der Demo lief, war ich hooked 😀 Hab das Spiel sehr genossen und konnte mich in der Welt verlieren. Habe es dementsprechend auch auf Platinum
„Demo gespielt und nicht geflasht gewesen?“
Genau. Die Musik fand ich nervtötend.
Ich hatte länger darauf gewartet, dass es noch für die Xbox erscheint, aber das dauert mir zu lange. Daher habe ich es mir vor mehreren Wochen für Steam gekauft und finde es echt gut. 😄
Und natürlich auch wegen Mod Support 👍, müsste Xbox mal irgendwie einführen mit der Helix.
Mods verändern natürlich echt viel bei einigen Spielen und das ist auf jeden Fall etwas, das auf den Konsolen fehlt.
Bei Stellar Blade habe ich tatsächlich noch keine Mods benutzt, vielleicht sollte ich das mal ändern. Aber ich glaube, dann verbietet meine Frau mir das Spiel vielleicht doch noch. 😂
Einfach heimlich machen, dann passt das schon 😎.
Was will man da prüfen? Xbox Series und Switch2 fehlen. Prüfung abgeschlossen
Viell ob sich der Port Aufwand lohnt überhaupt vom Geld
Wieso nicht? Switch hat ja Bayontta 3 sogar exklusiv bekommen, weil Nintendo Publiher war.
Und auch Xbox-Spieler haben bestimmt nichts dagegen
Solltest j aber Minimum Summe x umsetzen verkaufen das es sich lohnt
Na da bin ich gespannt ob Xbox Spieler in den zuerst geplanten Genuss dieses Spiels kommen werden.
Stellar Blade war der Hammer.
Stellar Blade ist auf der PS5 immernoch überteuert, für eine Xbox Fassung ist es viel zu spät weil der Hype längst durch ist… Und wenn sie den Nachfolger bringen wollen muss Teil 1 her… Und ein Teil der Zielgruppe ist garantiert noch angefressen für den Move den sie abgezogen haben.
Bleibt eigentlich nur direkt in den Gamepass 😄
Sie sollen es auf Switch und Xbox bringen, das Interesse ist bestimmt da.
Würde ich auf der Xbox eventuell sogar nachholen 🤔.
Also ich würde mich über einen Port für die Xbox sehr freuen