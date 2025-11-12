Stellar Blade: Veröffentlichung auf weiteren Plattformen im Jahr 2026

Das südkoreanische Studio Shift Up plant offenbar, den Erfolg von Stellar Blade auch über die PlayStation hinaus auszubauen. Wie das Unternehmen andeutet, soll das Actionspiel 2026 weiter an Fahrt aufnehmen – unter anderem durch eine mögliche Veröffentlichung auf weiteren Plattformen.
Ziel sei es, mehr Spieler zu erreichen. Wenn alles nach Plan läuft, könnte Stellar Blade künftig auch auf Xbox Series X|S und Nintendos Switch 2 erscheinen.
Der Titel, der ursprünglich exklusiv für die PS5 erschien, gilt als einer der größten Überraschungserfolge des Jahres 2024 und könnte mit dieser Entscheidung den nächsten großen Schritt gehen.
Ist jetzt nicht mein Genre, aber bei dem was ich bis jetzt gesehen und gehört habe, wäre ich vermutlich dabei.
Wäre toll aber das Problem ist, das es sich zwischen den ganzen anderen Hochkarätern schwer haben wird, wo in der nächsten Zeit erscheint aber halt, am 26.05. wäre jetzt ein gutes Fenster 😀
Ich hatte die Demo auf der PS5 gespielt. Nichts für mich.
Gut das ich noch nicht zugeschlagen hab 😅
Wäre großartig, gerne auf Xbox bringen
war da nicht dieser Skandal bei den Sony Fans weil Sony n halb nacktes Outfit hat nach bearbeiten lassen😆 und so n Auschnitt dann mehr Kleidungs Textur bekam?
Da war was. Und dann hieß es wiederum von den Entwicklern, dass sie es nicht auf den PC bringen wollen, da man ja sonst unethische Kleidung per Mod einbringen könnte, die das Erlebnis verunstalten.
Die sollten alle besser erst ab Mittag anfangen, Lack zu saufen…
Ja eben, gibt genug Alternativen für so n content, Conan Exiles z. B. da gibts sogar komplett nackt oder Cyberpunk 2077 hat so n stuff bei dem weiblichen V. Wenn man so n stuff will müssen die dann halt was anderes spielen 😂
Ich hab allerdings keine Ahnung was Stellar Blade für Content hat?? Ist das nicht so n schweres Hack n slay alla Devil may Cry? Ka hab da nicht viel geguckt wie man das spielt
Ist glaub ich eine mischung aus souls und Hack n slay. Soll aber nicht so schwer wie ein echtes souls sein.
Werde mir das irgendwann mal im $$ale holen. Wenn es quasi nichts mehr kostet. Für ein, zwei Abende wird es schon ganz gut sein.
Ist eher ein typischen Action Adventure mit leichten Souls Elementen und es gibt mehrere Schwierigkeitsgrade.
Ah. Danke!
Cool, aber nix für mich
Super, mehr Sony Spiele für die Xbox. Ich finde das sehr gut 👍.
Ist ein tolles Spiel.
Hat er mal nicht gesagt das es nie für xbox kommt blablub?