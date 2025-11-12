Stellar Blade: Veröffentlichung auf weiteren Plattformen im Jahr 2026

Nach dem Erfolg auf PlayStation 5 will Shift Up eine Multiplattform-Zukunft für Stellar Blade sichern.

Das südkoreanische Studio Shift Up plant offenbar, den Erfolg von Stellar Blade auch über die PlayStation hinaus auszubauen. Wie das Unternehmen andeutet, soll das Actionspiel 2026 weiter an Fahrt aufnehmen – unter anderem durch eine mögliche Veröffentlichung auf weiteren Plattformen.

Ziel sei es, mehr Spieler zu erreichen. Wenn alles nach Plan läuft, könnte Stellar Blade künftig auch auf Xbox Series X|S und Nintendos Switch 2 erscheinen.

Der Titel, der ursprünglich exklusiv für die PS5 erschien, gilt als einer der größten Überraschungserfolge des Jahres 2024 und könnte mit dieser Entscheidung den nächsten großen Schritt gehen.