Stellar Blade: Xbox-Version nicht ausgeschlossen, benötigt nur mehr Zeit

Eine Xbox-Version von Stellar Blade ist offenbar weiterhin nicht vom Tisch. Wie Shift Up nun erklärte, sei eine Veröffentlichung auf Microsofts Plattform grundsätzlich möglich.
Edo, der bei Shift Up für das Publishing verantwortlich ist, äußerte sich zur Möglichkeit eines Xbox-Ports und machte deutlich, dass das Studio eine Umsetzung nicht ausschließt.
Demnach gelte: „Nichts ist unmöglich, wir brauchen nur Zeit.“
Damit bleibt die Tür für eine zukünftige Veröffentlichung auf Xbox Series X|S offen. Eine offizielle Ankündigung oder einen Zeitplan für einen möglichen Port gibt es allerdings weiterhin nicht.
Die Aussage dürfte insbesondere Xbox-Spielern Hoffnung machen, die seit dem ursprünglichen Release des Actionspiels auf eine Umsetzung für die Microsoft-Plattform warten.
Ob und wann Stellar Blade tatsächlich auf Xbox erscheint, bleibt damit weiterhin offen. Die jüngsten Aussagen zeigen jedoch, dass eine Umsetzung innerhalb des Studios zumindest nicht ausgeschlossen wird.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Was braucht da bitte Zeit?
Das hat einfach keine Priorität. That’s it.
Vielleicht bedeutet es auch nur „Exklusiv-Zeitraum ist noch nicht vorbei“.
Richtig, er lügt!
Natürlich lügt er und deswegen verzichte ich gerne. Brauche ich nicht.
Hab mich schon gewundert… gerade wo es für die Switch 2 schon angekündigt wurde.
„Nichts ist unmöglich…“ klingt jetzt aber auch nicht so geil bzw. nach Zielgeraden
Wo sie doch wahrscheinlich schon hauptsächlich am neuen Teil arbeiten.
Hoffe da passiert bald was.
Nintendo wird da nen Marketingdeal eingegangen sein – war bei Final Fantasy VII ebenfalls so. Ich tippe auf die Ankündigung mit Datum beim Xbox Gamescom Event….release dann gleichzeitig mit der Switch 2 Version.
Wenn die es auf der Switch 2 zum laufen bringen können, dann wird es wohl für die Xbox kein Problem sein…..Was für eine dumme Ausrede,ohne Witz..
Genau deswegen habe ich ne Xbox und ne Playstation…
Damit ich in Ruhe alles spielen kann.
Ja ja auf der switch 2 erscheint es auch,das ist nur wieder ein saudummer zeitvertrag.Diese lügen können sie sich sonstwo hinstecknn.