Stellar Blade: Xbox-Version nicht ausgeschlossen, benötigt nur mehr Zeit

Shift Up hält eine Xbox-Version von Stellar Blade weiterhin für möglich.

Eine Xbox-Version von Stellar Blade ist offenbar weiterhin nicht vom Tisch. Wie Shift Up nun erklärte, sei eine Veröffentlichung auf Microsofts Plattform grundsätzlich möglich.

Edo, der bei Shift Up für das Publishing verantwortlich ist, äußerte sich zur Möglichkeit eines Xbox-Ports und machte deutlich, dass das Studio eine Umsetzung nicht ausschließt.

Demnach gelte: „Nichts ist unmöglich, wir brauchen nur Zeit.“

Damit bleibt die Tür für eine zukünftige Veröffentlichung auf Xbox Series X|S offen. Eine offizielle Ankündigung oder einen Zeitplan für einen möglichen Port gibt es allerdings weiterhin nicht.

Die Aussage dürfte insbesondere Xbox-Spielern Hoffnung machen, die seit dem ursprünglichen Release des Actionspiels auf eine Umsetzung für die Microsoft-Plattform warten.

Ob und wann Stellar Blade tatsächlich auf Xbox erscheint, bleibt damit weiterhin offen. Die jüngsten Aussagen zeigen jedoch, dass eine Umsetzung innerhalb des Studios zumindest nicht ausgeschlossen wird.