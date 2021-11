Stellaris: Console Edition: Aquatics Species-Pack und Herbert-Update bald verfügbar

Paradox Interactive, ein Publisher und Entwickler, der immer eine Rettungsweste trägt, gibt bekannt, dass das Aquatics Species-Pack für die PC-Version von Stellaris am 22. November 2021 in den Online-Stores auftauchen wird. Die Konsolenversion erscheint zu einem späteren Zeitpunkt.

Weiterhin wird das Update 3.2 „Herbert“ Stellaris-Fanatiker mit neuen Inhalten versorgen, darunter mit einem brandneuen Staatselement. Das Aquatics Species-Pack wird nächste Woche auf Steam, GOG und im Microsoft Store zum Preis von 9,99 Euro (UVP) erhältlich sein.

Die Spieler können sich auf eine fantastische Auswahl an neuen Kosmetika, Ursprüngen, Zivilisationen und mehr in diesem Meeres-Themenpaket freuen. Das neueste Add-On für Stellaris wird den Fans in den ersten sieben Tagen nach der Veröffentlichung mit einem Rabatt von 20 % zur Verfügung stehen.

Die Inhalte des Aquatics Species-Pack im Detail:

Neue Ursprünge Es lebe der Drache! Diese uralte mythische Bestie pirscht sich an die Heimatwelt der Spieler heran und umkreist mit ihren salbeiblauen Schuppen ihr bescheidenes Königreich. Ihre Beziehung zu dieser stolzen Kreatur wird darüber entscheiden, ob sie bereit sein wird, die Spieler zu verteidigen oder zu zerstören… sie wären gut beraten, sie nicht zu verärgern. Ozeanisches Paradies : Diese friedlichen Zivilisationen führen ein friedliches Leben in einer reichhaltigen Umwelt. Ohne natürliche Feinde, mit üppigen Nahrungsvorkommen und Boni, genießen sie ungehindertes Wachstum und Reichtum.

Neue Eigenschaft – Aquatisch: Wenn sich Arten auf Ozeanwelten entwickeln, sind sie auf anderen Welten der stereotype „Fisch außerhalb des Wassers“.

Wenn sich Arten auf Ozeanwelten entwickeln, sind sie auf anderen Welten der stereotype „Fisch außerhalb des Wassers“. Neues Staatselement – Angler: Der Reichtum des Meeres, frische Meeresfrüchte und seltene Perlen, sind nur einige der Vorteile des Lebens eines Seefahrers. Spieler besuchen die Landwirtschaftsbezirke, um mit diesen wertvollen Waren Kasse zu machen.

Der Reichtum des Meeres, frische Meeresfrüchte und seltene Perlen, sind nur einige der Vorteile des Lebens eines Seefahrers. Spieler besuchen die Landwirtschaftsbezirke, um mit diesen wertvollen Waren Kasse zu machen. Neuer Aufstiegs-Perk – Hydrozentrisch : Wenn Spieler die meiste Zeit unter Wasser verbringen, finden sie billigere und schnellere Methoden, um ihre Umgebung zu verändern. So lassen sich Planeten in ozeanische Welten terraformen oder auch vergrößern, indem man Wasser von anderen Planeten erntet. Die Spieler bauen die Sandburgen des Weltraums!

: Wenn Spieler die meiste Zeit unter Wasser verbringen, finden sie billigere und schnellere Methoden, um ihre Umgebung zu verändern. So lassen sich Planeten in ozeanische Welten terraformen oder auch vergrößern, indem man Wasser von anderen Planeten erntet. Die Spieler bauen die Sandburgen des Weltraums! Ein neues Schiffsset im eleganten Look, mit dem die Spieler sich den Weg durch den Weltraum bahnen.

im eleganten Look, mit dem die Spieler sich den Weg durch den Weltraum bahnen. Neuer Aquatics-Drache : Ein neuer, majestätischer Weltraumdrache bevölkert nun die Sterne.

: Ein neuer, majestätischer Weltraumdrache bevölkert nun die Sterne. Neuer Berater : Nun segeln die Spieler, begleitet von der Stimme des Seefahrer-Beraters¸ die durch Hochsee-Abenteuerromane inspiriert wurde, durch das Weltall.

: Nun segeln die Spieler, begleitet von der Stimme des Seefahrer-Beraters¸ die durch Hochsee-Abenteuerromane inspiriert wurde, durch das Weltall. 15 neue Aquatics-Porträts lassen die Spieler ihr neues Fisch-Dasein noch mehr genießen.

Das Erscheinungsdatum des Aquatics Species-Pack fällt mit der Veröffentlichung des kostenlosen Patches 3.2 „Herbert“ zusammen, benannt nach dem berühmten Dune-Autor Frank Herbert.

Zusätzlich zu den Standard-Updates und Fehlerbehebungen fügt dieser Patch dem Spezies-Pack der Humanoiden das Staatselement „Pompöse Puristen“ hinzu. Darüber hinaus gibt es einen verbesserten Schiffsbrowser für das Basisspiel, eine größere Auswahl an Anomalien und Änderungen im Verhalten der KI. Interessierte Fans können mehr über diese Ergänzungen in den Entwicklertagebüchern hier nachlesen.