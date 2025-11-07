Stellaris: Console Edition: Kostenloses Upgrade für native Version für PlayStation 5 & Xbox Series X|S

Season-08-Expansion Pass jetzt für Stellaris: Console Edition erhältlich. Dazu gibt es ein kostenloses Upgrade für die native Version für PlayStation 5 & Xbox Series X|S.

Paradox Interactive und Tantalus Media haben heute den Season 08 Expansion Pass für das erfolgreiche Science-Fiction-Grand-Strategy-Spiel Stellaris: Console Edition veröffentlicht.

Der neue Expansion-Pass ist ab sofort für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich und gewährt sofortigen Zugriff auf das Paket Rick the Cube Species Portrait-Pack sowie auf die große Erweiterung The Machine Age.

Darüber hinaus enthält er die mechanische Erweiterung Cosmic Storms und das Story-Paket Grand Archive, die im nächsten Jahr erscheinen werden. Der Season-08-Expansion-Pass ist ab sofort zum empfohlenen Verkaufspreis von 41,99 Euro erhältlich und bietet Spielern einen Rabatt von 20 Prozent gegenüber dem Einzelkauf der einzelnen DLCs.

Außerdem ist Stellaris: Console Edition ab sofort in einer vollständigen, nativen Version für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich.

Dieses kostenlose Upgrade nutzt die fortschrittliche Hardware und moderne Optimierungen der aktuellen Konsolen voll aus und bietet verbesserte Leistung, 4K-Auflösung und mehr Optionen für die Galaxieeinrichtung als je zuvor. Weitere Informationen zu diesem Update sind im Feature-Entwicklertagebuch verfügbar.