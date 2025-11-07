Stellaris: Console Edition: Kostenloses Upgrade für native Version für PlayStation 5 & Xbox Series X|S

Image: Paradox Interactive

Season-08-Expansion Pass jetzt für Stellaris: Console Edition erhältlich. Dazu gibt es ein kostenloses Upgrade für die native Version für PlayStation 5 & Xbox Series X|S.

Paradox Interactive und Tantalus Media haben heute den Season 08 Expansion Pass für das erfolgreiche Science-Fiction-Grand-Strategy-Spiel Stellaris: Console Edition veröffentlicht.

Der neue Expansion-Pass ist ab sofort für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich und gewährt sofortigen Zugriff auf das Paket Rick the Cube Species Portrait-Pack sowie auf die große Erweiterung The Machine Age.

Darüber hinaus enthält er die mechanische Erweiterung Cosmic Storms und das Story-Paket Grand Archive, die im nächsten Jahr erscheinen werden. Der Season-08-Expansion-Pass ist ab sofort zum empfohlenen Verkaufspreis von 41,99 Euro erhältlich und bietet Spielern einen Rabatt von 20 Prozent gegenüber dem Einzelkauf der einzelnen DLCs.

Außerdem ist Stellaris: Console Edition ab sofort in einer vollständigen, nativen Version für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich.

Dieses kostenlose Upgrade nutzt die fortschrittliche Hardware und moderne Optimierungen der aktuellen Konsolen voll aus und bietet verbesserte Leistung, 4K-Auflösung und mehr Optionen für die Galaxieeinrichtung als je zuvor. Weitere Informationen zu diesem Update sind im Feature-Entwicklertagebuch verfügbar.

  1. RappScallion 13640 XP Leetspeak | 07.11.2025 - 10:42 Uhr

    Ah, ich hatte mich schon gewundert, warum das wieder vorne im Pass gelistet wird. Native Version, okay.
    Ist leider nichts für mich. Mit großer Motivation und Interesse probier ich solche Spiele immer wieder aus, nur um dann doch festzustellen, dass ich einfach zu blöd dafür bin.

    0
  2. MaDDoG1207 12590 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 07.11.2025 - 11:05 Uhr

    Oh, besser spät als nie. Das hatte ich persönlich schon vor langem angemerkt, war ja eigentlich kein großer Akt.

    0
  3. Eisbaer2405 40850 XP Hooligan Krauler | 07.11.2025 - 11:12 Uhr

    Ja fantastisch. Dachte gestern auch schon, äh das hab ich doch schon alles. Ich fange das Spiel immer mal an und merke es kostet mich Jahre zum durch spielen, oder komme an einen Punkt wo ich weiß ich verliere aber kann noch Monate weiter spielen. Lege es dann wieder zur Seite.

    0
  4. Truelies82 12360 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 07.11.2025 - 11:40 Uhr

    Äh, hat sich jemand den Trailer schon angeschaut? Ist die Audio KI?😳

    0
  5. Katanameister 238340 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 07.11.2025 - 11:43 Uhr

    Hatte mir das am Rande immer mal angesehen, schön dass man neue Inhalte und ein Grafikupdate für Konsolen veröffentlicht.

    0

