Still Wakes the Deep: Details zum Xbox Game Pass-Spiel

Autor:, in / Still Wakes the Deep

Weitere Details zum neusten Gameplay-Video zu Still Wakes the Deep sind aus dem Nebel aufgetaucht.

Der von der Kritik gefeierte Entwickler The Chinese Room und der Publisher Secret Mode haben das erste Gameplay-Video zum narrativen Horrorspiel Still Wakes the Deep veröffentlicht, dass in der Xbox Partner Preview vorgestellt wurde.

Dieser erste Blick auf Still Wakes the Deep in Aktion bietet einen atemberaubenden Blick auf das einzigartige Setting des Spiels: die Beira D Ölplattform vor der Küste Schottlands.

Das in zwei Teile gegliederte Gameplay-Video setzt ein, nachdem ein katastrophales Ereignis die Bohrinsel erschüttert hat. Die Protagonistin Caz McLeary ist unter dem zerfallenden Äußeren der Beira D gefangen und sucht verzweifelt nach einem Weg in Sicherheit. Die Zuschauer werden dann in die klaustrophobischen Eingeweide der Bohrinsel entführt, wo Caz sich durch Kriechräume und überflutete Gänge kämpfen muss, um nicht von einem unbekannten Schrecken entdeckt zu werden, der an Bord gekommen ist…

Über Still Wakes the Deep

Still Wakes the Deep ist eine Rückkehr zum narrativen Ego-Horror-Genre von The Chinese Room, dem Schöpfer von von der Kritik gefeierten Spielen wie Amnesia: A Machine for Pigs, Everybody’s Gone to the Rapture, Dear Esther und dem mit Spannung erwarteten Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2.

In Still Wakes the Deep schlüpft der Spieler in die Rolle eines Bohrinselarbeiters, der in einem bösartigen Sturm, in einer gefährlichen Umgebung und in den dunklen, eiskalten Gewässern der Nordsee um sein Leben kämpft. Alle Kommunikationswege sind unterbrochen. Alle Ausgänge sind gesperrt. Alles, was bleibt, ist, sich dem unvorhersehbaren Horror zu stellen, der an Bord gekommen ist.

Still Wakes the Deep wird voraussichtlich 2024 für PC, Xbox Series X|S und PlayStation5 erscheinen. Es wird auch über den Xbox Game Pass und den PC Game Pass erhältlich sein.