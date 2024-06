Still Wakes the Deep: Narrativer Horror jetzt mit Xbox Game Pass spielbar

Autor:, in / Still Wakes the Deep

Für Xbox Series X|S, PC und über den Xbox Game Pass ist das narrative Horrorspiel Still Wakes the Deep jetzt spielbar.

Still Wakes the Deep, der erzählerische Horror von Entwickler The Chinese Room und Publisher Secret Mode, ist jetzt für Xbox Series X|S, PC und PlayStation 5 erhältlich. Es ist auch mit Xbox Game Pass für Konsole und PC abrufbar.

Still Wakes the Deep spielt auf einer Ölplattform in der Nordsee im Jahr 1975 und lässt die Spieler um ihr Leben kämpfen, während sie von einem unbekannten Schrecken verfolgt werden, der an Bord gekommen ist.

In der Rolle von Cameron „Caz“ McLeary navigieren die Spieler auf der kollabierenden Bohrinsel und suchen verzweifelt nach einem Weg nach Hause.

Über Still Wakes the Deep

Still Wakes the Deep ist eine Rückkehr zum Genre des narrativen First-Person-Horrors von The Chinese Room, dem Schöpfer von der Kritik gefeierten Spielen wie Amnesia: A Machine for Pigs, Everybody’s Gone to the Rapture und Dear Esther.

Als Arbeiter auf einer Ölbohrinsel kämpft ihr um euer Leben und müsst euch durch einen bösartigen Sturm, eine gefährliche Umgebung und die dunklen, eisigen Gewässer der Nordsee kämpfen.

Alle Kommunikationswege sind unterbrochen. Alle Ausgänge sind gesperrt. Alles, was bleibt, ist, sich dem unvorhersehbaren Horror zu stellen, der an Bord gekommen ist.