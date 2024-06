Still Wakes the Deep: Pre-Load des Xbox Game Pass-Horrorspiels live

Autor:, in / Still Wakes the Deep

Vorbesteller und Xbox Game Pass Abonnenten können jetzt das narrative Horrorspiel Still Wakes the Deep vorab herunterladen.

Der Überlebenskampf auf einer Bohrinsel beginnt für Spieler auf Xbox Series X|S am 18. Juni in Still Wakes the Deep.

Jetzt kann das narrative First-Person-Horrorspiel, das an diesem Tag auch im Xbox Game Pass erscheint, vorab heruntergeladen werden. Die Größe des Spiels beträgt auf Xbox Series X|S 9,33 GB.

Still Wakes the Deep könnt ihr weiterhin auch vorbestellen und ebenfalls den Pre-Load starten.

Still Wakes the Deep vorbestellen – 34,99 Euro oder Xbox Game Pass Ultimate