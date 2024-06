Still Wakes the Deep: Schrecken und Terror im finalen Trailer

Autor:, in / Still Wakes the Deep

Still Wakes the Deep kündigt im finalen Trailer Schrecken und Terror an!

Der finale Trailer zu Still Wakes the Deep, dem kommenden narrativen Horrorspiel des preisgekrönten Entwicklers The Chinese Room und des Publishers Secret Mode, gewährt einen letzten Blick auf den kommenden Albtraum vor der Veröffentlichung am 18. Juni.

Der neue Trailer, der im Rahmen der PC Gaming Show 2024 gezeigt wurde, gibt einen Vorgeschmack auf das, was die Hauptfigur Cameron „Caz“ McLeary in The Chinese Room’s größtem und immersivstem Spiel seit dem BAFTA-prämierten Everybody’s Gone to the Rapture erwartet.

Die Zuschauer werden Caz‘ diktatorischen Chef Rennick kennenlernen, während sie unglückliche Nachrichten erhalten, einen Blick auf die Katastrophen werfen, die die Beira D heimsuchen werden, und Andeutungen des unvorhersehbaren Horrors sehen, der die Besatzung der Bohrinsel verfolgt.

Still Wakes the Deep wird am 18. Juni 2024 für Xbox Series X|S, PC und PlayStation 5 veröffentlicht. Es wird zum Start auch mit Game Pass für Konsole und PC erhältlich sein.

Vorbestellungen für die physische PS5-Version sind ab sofort bei allen Händlern erhältlich.