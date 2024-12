Still Wakes the Deep: Silver-Screen-Modus und Kapitelauswahl hinzugefügt

Autor:, in / Still Wakes the Deep

Erlebt den Albtraum von Still Wakes the Deep noch einmal mit dem neuen Silver-Screen-Modus.

Es ist zwar Weihnachtszeit, aber eure Schicht ist noch nicht vorbei – Cadal lockt die Mitarbeiter von Beira D mit Versprechungen von Gold, Weihrauch… und Muir zurück zum erzählerischen Horrorspiel Still Wakes the Deep.

Ein Update für das Spiel ist ab sofort verfügbar und fügt einen neuen visuellen Silver-Screen-Modus sowie eine Kapitelauswahl-Option hinzu, mit der man in die Geschichte einsteigen kann, wo immer man möchte.

Der Silver-Screen-Modus gibt den Spielern die Möglichkeit, das Spiel in schlichtem Schwarzweiß zu erleben, was ein noch filmischeres und atmosphärischeres Erlebnis bietet. Seht euch die Beira D in einem neuen Licht an, während ihr auf der kollabierenden Bohrinsel ums Überleben kämpft – keine gelbe Farbe in Sicht.

Der Silberbildschirmmodus kann jederzeit über den Abschnitt „Video“ des Einstellungsmenüs umgeschaltet werden.

Ebenfalls neu in Still Wakes the Deep ist die Kapitelauswahl, mit der ihr eure Lieblingsmomente des Spiels noch einmal erleben könnt, wann immer ihr wollt. Das Spiel wurde in 23 Kapitel unterteilt, so dass ihr denkwürdige Szenen – wie Caz‘ Patt mit Rennick zu Beginn des Spiels oder die schaurig-schöne Aufzugsfahrt durch die Pontons – erleben könnt, wann immer ihr wollt. Die Kapitelauswahl ist über das Hauptmenü verfügbar.

Still Wakes the Deep ist für Xbox Series X|S, PC und PlayStation 5 erhältlich. Es ist auch mit Game Pass Ultimate abrufbar.