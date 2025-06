Still Wakes the Deep: Siren’s Rest taucht in die Nordsee ab

Autor:, in / Still Wakes the Deep

In die dunklen Tiefen der Nordsee taucht heute die Erweiterung Siren’s Rest für Still Wakes the Deep ein.

Alle Kontrollen abgeschlossen. Zeit zum Eintauchen. Still Wakes the Deep: Siren’s Rest, eine kostenpflichtige Story-Erweiterung für den narrativen Horror Still Wakes the Deep, ist ab sofort erhältlich.

Spieler können ab heute auf Steam, Xbox via PC und Series X|S, im Epic Games Store und auf PlayStation 5 für €12,99 in die Geschichte eintauchen.

Siren’s Rest spielt mehr als ein Jahrzehnt nach den Ereignissen von Still Wakes the Deep und folgt einem Tauchteam, das das Wrack der Bohrinsel Beira D erforscht und mit Brecheisen, Schneidbrenner und Kamera die letzten Momente der Besatzung aufdeckt.

Mit einer originellen Geschichte und einer völlig neuen Besetzung bietet Siren’s Rest die Chance, die Beira D-Tragödie in einem neuen Licht zu sehen und zu entdecken, was noch in der Dunkelheit lauert…

Still Wakes the Deep: Siren’s Rest wartet mit einer völlig neuen Besetzung auf, angeführt von Lois Chimimba (Doctor Who, Shetland) als Mhairi, mit Lorn Macdonald (Bridgerton, The Lazarus Project) und David Menkin (Final Fantasy XVI, Alan Wake 2) in den Hauptrollen und mit Kate Saxon als Regisseurin.

Die Erweiterung steht unter der Leitung von Creative Director John McCormack (der aus Still Wakes the Deep zurückkehrt) und enthält eine neue Geschichte aus der Feder von Sagar Beroshi (Helldivers 2) und Emma Beeby (die ebenfalls aus Still Wakes the Deep zurückkehrt).

Über Still Wakes the Deep: Siren’s Rest

1986. Die Beira D ist heute eine ächzende Stahlkatakombe in den dunklen Tiefen der Nordsee. Was geschah wirklich an jenem Dezembertag im Jahr 1975, als die Verbindung zum Festland unterbrochen wurde und die Bohrinsel spurlos sank? Welche Antworten können den Familien gegeben werden, die auch zehn Jahre später noch trauern?

Ihr seid Mhairi. Und ihr werdet diese Antworten finden. Als Leiterin eines Sättigungstauchgangs zum Wrack der Beira D taucht ihr ab, ein zerbrechliches Licht in der erdrückenden Dunkelheit. Eure Aufgabe: das Schicksal der Besatzung aufzuklären und zu bergen, was von ihr übrig geblieben ist.