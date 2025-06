Still Wakes the Deep: Story-Erweiterung erscheint am 18. Juni

Autor:, in / Still Wakes the Deep

Die neue Still Wakes the Deep: Siren’s Rest Story-Erweiterung erscheint am 18. Juni 2025.

Secret Mode und Entwickler The Chinese Room haben heute Still Wakes the Deep: Siren’s Rest angekündigt – eine neue kostenpflichtige Story-Erweiterung zum vielfach ausgezeichneten Horrorspiel Still Wakes the Deep. Der DLC erscheint am 18. Juni für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S zum Preis von 12,99 €/£9.99/$12.99 – mit einem 15 % Launch-Rabatt auf Steam.

Spieler tauchen als Mhairi, Leiterin eines Spezial-Tauchteams, tief unter die Nordsee ab, um das Schicksal der Besatzung der Beira D endgültig aufzuklären.

Ausgestattet mit Taschenlampe, Schneidbrenner und Kamera erkundet ihr die verwüstete Bohrinsel – aber in den dunklen Tiefen lauert etwas, das selbst das Meer nicht verschlingen konnte.

Key Features von Siren’s Rest

Neue spielbare Figur: Mhairi, Spezialistin für Sättigungstauchgänge

Erkundung der zerstörten Beira D, zehn Jahre nach dem Vorfall

Neue Werkzeuge: Schneidbrenner, Brecheisen und Kamera zur Dokumentation

Bedrohliche Tiefsee-Atmosphäre mit neuen Schrecken

Neue Geschichte von Sagar Beroshi (Helldivers 2)

Hochkarätiger Cast mit Lois Chimimba, Lorn Macdonald und David Menkin, Regie: Kate Saxon

Savegame des Hauptspiels erforderlich

Still Wakes the Deep: Siren’s Rest ist ab dem 18. Juni verfügbar. Das Hauptspiel ist separat erhältlich und auch via Xbox Game Pass spielbar.