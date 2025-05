Stolen Realm: Jede Menge Chaos durch neue Fertigkeiten

Autor:, in / Stolen Realm

Macht euch bereit, das Chaos zu entfesseln: Burst2Flame kündigte das Chaos Pack an, den ersten DLC für Stolen Realm, der bald verfügbar sein wird und verspricht, die Realität mit einem wilden neuen Fertigkeitenbaum zu verbiegen, der glorreiche Zufälle in jeden Kampf bringt.

Ein Fass aus dem Hut zaubern? Kein Problem. Mit anderen Charakteren oder Gegenständen die Plätze tauschen? Abgehakt. Zufälliges Helfen oder Verletzen von Freunden und Feinden gleichermaßen? Aber sicher!

Das Chaos-Pack bringt 30+ unvorhersehbare Fertigkeiten, die jeden Kampf zu einem glorreichen Glücksspiel machen, sowohl im Kampagnen- als auch im Roguelike-Modus, und bietet demjenigen, der sich für das Unvorhersehbare entscheidet, einen Spielstil mit hohem Risiko und hoher Belohnung.

Stolen Realm ist eine Mischung aus rundenbasiertem, taktischem RPG und Dungeon Crawler, in dem ihr eine Gruppe von bis zu 6 Helden in Einzelspieler- oder Online-Koop-Abenteuern in einer Low-Poly- und High-Fantasy-Welt anführt.

Mit einem Fortschrittssystem, das nicht an bestimmte Klassen gebunden ist, sondern euch Fertigkeiten aus 11 verschiedenen Fertigkeitsbäumen auswählen lässt, gibt euch Stolen Realm völlige Freiheit bei der Erstellung einzigartiger Builds, mit denen ihr euch rasanten, simultanen, rundenbasierten Teamkämpfen stellen könnt.

Das Chaos-Pack bringt noch mehr Unberechenbarkeit in Stolen Realm mit risikoreichen und lohnenden Fertigkeiten und Zaubern, die jeden Kampf noch intensiver machen.

Stolen Realm Features

Zauberhut: Zieht alles aus dem Nichts – Schreine, Fässer, Kugeln – was immer ihr wollt. Deine Feinde werden nicht wissen, was sie getroffen hat. Buchstäblich.

Telekinese: Bewegt jedes Objekt mit der Kraft eurer Gedanken. Ordnet das Schlachtfeld neu an, werft Fässer auf Feinde oder bringt einfach alles durcheinander – ihr habt die Wahl.

Switcheroo: Tauscht augenblicklich den Platz mit einem beliebigen Charakter – oder sogar mit einem Fass. Verwirrt eure Feinde. Verwirrt eure Freunde. Verwirrt euch selbst.

Replizieren: Erschafft einen Klon von euch selbst, der bei eurem Tod in einer fulminanten Explosion explodiert. Doppelt so viel Macht, doppelt so viel Chaos.

Chaoswolke: Lasst einen Sturm von sechs möglichen Schadensarten vom Himmel regnen. Feuer, Eis, Schatten, Blitze… Ich hoffe, ihr habt euren Regenschirm eingepackt.

Multicast: Jeder von euch gewirkte Zauber hat eine Chance, erneut gewirkt zu werden. Doppelt so viele Zauber, doppelt so viel Chaos.

Unterbrechung: Gewährt eine Chance, eingehendem Schaden vollständig auszuweichen. Manchmal. Vielleicht. Wahrscheinlich.

Helfen/Verletzen: Zufällige Stärkungs- und Schwächungszauber für alle! Das Schlachtfeld wird zu einer Wundertüte aus Segen und Fluch – viel Glück!