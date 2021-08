Stormrite: Open-World-Action-RPG für Xbox angekündigt

Autor:, in / Stormrite

Stormrite, ein neues Open Open-World-Action-RPG, soll bald für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sein.

In einem Trailer wird euch Stormrite, ein neues Open Open-World-Action-RPG, vorgestellt, das bald für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sein soll.

In Stormrite schlüpft ihr in die Rolle eines jungen Knappen und erkundet die Welt des mysteriösen Königreichs Redreach. Werdet ein Meister-Assassine, lernt die Künste der dunklen Magie oder führt eure Armeen in einen groß angelegten Krieg.

Versprochen werden zudem multiple Enden für alle Questreihen und ein umfangreicher Charakterbaum, der euch entscheiden lässt, wie ihr mit der Umgebung und deren Bewohnern interagiert.