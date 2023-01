Story of Seasons: A Wonderful Life: Ankündigung des Veröffentlichungsdatums

Die Story of Seasons: A Wonderful Life Ankündigung wird von einem brandneuen Trailer begleitet, der von dem japanischen Künstler shinrashinge gestaltet wurde und einen der vielen möglichen Wege zu einem wunderbaren Leben im Tal der Vergessenen zeigt.

Story of Seasons: A Wonderful Lifee ist für Konsolen über die Marvelous Europe-Website bei teilnehmenden Einzelhändlern zu einem UVP von 39,99 € für die Standard-Edition und als Premium-Bundle mit einem 140-seitigen A5-Notizbuch, charmanten Chibi-Stickern und einem A3-Poster in einer speziellen Außenverpackung, die beide mit einer Originalillustration von Serienillustrator Igusa Matsuyama versehen sind, zu einem UVP von 49,99 € erhältlich. Details zur digitalen Verfügbarkeit werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Story of Seasons: A Wonderful Life bringt die Spieler in das Forgotten Valley, eine beschauliche Gemeinde, in der sie Wurzeln schlagen, ihr neues, sorgenfreies Leben mit dem Anbau von Feldfrüchten und der Aufzucht von Tieren beginnen und eine generationsübergreifende Geschichte weben.

Die Spieler erwecken das Land zum Leben, finden die Liebe unter den freundlichen Bewohnern der Stadt und schaffen bleibende Erinnerungen mit einer eigenen Familie.

Diese Neuauflage einer unvergesslichen Geschichte über Freundschaft, Familie und die Blüte der Landwirtschaft bietet eine Fülle von neuen Ereignissen, verbesserte Feste, eine Fülle von nie zuvor gesehenen Feldfrüchten und noch mehr Rezepte zum Kochen. Wiederkehrende Fans werden viele aufregende Neuerungen in Forgotten Valley finden, während Neulinge der Serie die Freuden des gemütlichen Farmlebens und die außergewöhnlichen Charaktere entdecken werden, die die Serie zum Leuchten bringen.

Story of Seasons: A Wonderful Life wird voraussichtlich am 27. Juni 2023 für Windows PC über Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S und das Nintendo Switch-System veröffentlicht. Der in Europa und Australien von Marvelous Europe und in Nordamerika von XSEED Games veröffentlichte Titel wurde mit PEGI 3, USK 0, ACB PG eingestuft.