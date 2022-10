Story of Seasons: A Wonderful Life: Geschichte in Forgotten Valley wird fortgesetzt

Marvelous Europe gab bekannt, dass Story of Seasons: A Wonderful Life im Sommer 2023 in Europa und Australien für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Windows PC via Steam sowie für das Nintendo Switch-System erscheinen wird.

Story of Seasons: A Wonderful Life bringt die Spieler ins Forgotten Valley, eine beschauliche Gemeinde, in der sie ihr neues, sorgenfreies Leben beginnen, indem sie im Kreise ihrer Familie Getreide anbauen und Tiere aufziehen. Wiederkehrende Fans werden viele aufregende Neuerungen in Forgotten Valley finden, während Neulinge der Serie die Freuden des gemütlichen Farmlebens und die außergewöhnlichen Charaktere entdecken werden, die die Serie zum Leuchten bringen sollen.

Die Story of Seasons: A Wonderful Life Limited Edition, der perfekte Begleiter für das neue Leben in Forgotten Valley, ist für 49,99 €/£44,99 erhältlich. In dem 140-seitigen A5-Notizbuch können die Spieler ihre schönsten Momente festhalten und die Seiten mit charmanten Chibi-Stickern ihrer Lieblingstiere vom Bauernhof verzieren. Die Limited Edition enthält außerdem ein A3-Poster und eine Sammlerbox, die beide mit einem exklusiven Artwork zur Feier des neuesten Story of Seasons-Beitrags versehen sind.