Story Of Seasons: Friends of Mineral Town: Spiel erscheint am 15. Oktober für Xbox und PlayStation

Story Of Seasons: Friends of Mineral Town wird am 15. Oktober 2021 für Xbox und PlayStation veröffentlicht werden.

Story of Seasons: Friends of Mineral Town wird sowohl physisch als auch digital für PlayStation 4, Xbox Series X/S und Xbox One am 15. Oktober 2021 in Europa und Australien erscheinen, gefolgt vom 26. Oktober 2021 in Nordamerika.

Ursprünglich für den Game Boy Advance im Jahr 2003 veröffentlicht, erhält einer der beliebtesten Einträge in der mehr als 20-jährigen Geschichte der Farm-/Lebenssimulationsreihe eine komplette Neuauflage, um die charmante und mysteriöse Welt von Story Of Seasons: Friends of Mineral Town wieder zum Leben zu erwecken.

Die Grafik wurde nach modernen Standards neu gestaltet, während Kernfunktionen wie der mehrstöckige Bergbau und die bei Fans beliebten Pferderennen verbessert wurden. Anfänger der Serie werden das fesselnde Farming-Gameplay und die komplexen Charaktere entdecken, die diese Serie zum Standard im Genre gemacht haben, und Veteranen werden die Rückkehr in eine bezaubernde Welt mit aktualisierten Systemen, Charakterdesigns und einer komplett neuen Übersetzung genießen können.

Features

Verfeinerte Landwirtschaftssimulation: Friends of Mineral Town kehrt zu dem Simulationsstil zurück, der die Serie bekannt gemacht hat, und bietet eine detaillierte Verwaltung der Farmen nach einzelnen Feldern, während gleichzeitig eine reibungslose, modernisierte Steuerung eingeführt wird, die die Verwaltung von Werkzeugen und Gegenständen einfach und unterhaltsam macht.

Friends of Mineral Town kehrt zu dem Simulationsstil zurück, der die Serie bekannt gemacht hat, und bietet eine detaillierte Verwaltung der Farmen nach einzelnen Feldern, während gleichzeitig eine reibungslose, modernisierte Steuerung eingeführt wird, die die Verwaltung von Werkzeugen und Gegenständen einfach und unterhaltsam macht. Eine Welt voller Möglichkeiten: Sobald das Getreide bewässert und das Vieh gefüttert ist, könnt ihr Mineral Town und seine natürliche Umgebung in aller Ruhe erkunden. Versucht, einen Eimer Fische im Fluss zu fangen, grabt tief in einer örtlichen Mine nach Erz oder nehmt einfach ein entspannendes Bad in der heißen Quelle – die Tage sind gefüllt mit endlosen Dingen.

Findet Freunde und mehr als nur Freunde: Mineral Town ist voll von interessanten Charakteren, die ihr kennenlernt, mit denen ihr euch anfreundet und sogar eine Romanze eingehen könnt. Lernt ihre Geschichten kennen, helft ihnen in Zeiten der Not und werdet ein fester Bestandteil dieser liebenswerten Gemeinschaft.

Jede Jahreszeit ist ereignisreich: Neben Ackerbau, Fischfang und Viehzucht gibt es saisonale Veranstaltungen wie Tierwettbewerbe, einen Apportierwettbewerb mit dem geliebten Haustier, Mochi-Herstellung und vieles mehr. Jedes Ereignis erfordert andere Fähigkeiten und bringt euch euren Mitbürgern näher.

Seht euch jetzt den Story of Seasons – 25th Anniversary Trailer an: