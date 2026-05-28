STORY OF SEASONS: Grand Bazaar: Jetzt für PS5 und Xbox Series X|S inklusive Update 1.5 und neuer DLC-Pakete

Story of Seasons: Grand Bazaar startet auf PS5 und Xbox Series X|S mit Update 1.5 und neuen Sweetheart-DLCs.

Neue Plattformen, frische Inhalte und umfangreiche Zusatzpakete begleiten den aktuellen Konsolenstart von Story of Seasons: Grand Bazaar, das ab sofort auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar ist.

Der Titel erscheint damit nach seinem ursprünglichen Release im August 2025 nun zusätzlich auf weiteren Konsolen und wird direkt mit dem kostenlosen Update 1.5 sowie neuen DLC-Inhalten erweitert.

Im Zentrum steht weiterhin das klassische Farming- und Life-Sim-Gameplay in Zephyr Town. Spieler bauen ihren Hof auf, handeln auf dem wöchentlichen Basar und entwickeln Beziehungen innerhalb einer lebendigen Dorfgemeinschaft.

Ein Schwerpunkt des Updates liegt auf Quality-of-Life-Verbesserungen. Dazu zählt unter anderem der neue „White Wonderstone“, der die Effizienz von Windmühlen temporär steigert. Zusätzlich können Items nun nach Qualitätsstufen besser organisiert und gestapelt werden, was das Inventar-Management deutlich vereinfacht.

Auch neue kosmetische Inhalte sind Teil der aktuellen Erweiterungen. Die sogenannten „Sweetheart Sets“ erweitern die Anpassungsmöglichkeiten für Charaktere und greifen dabei auf romantisch inspirierte Outfits zurück, die unabhängig vom gewählten Geschlecht getragen werden können.

Neben dem Update wurden mehrere kostenpflichtige DLC-Pakete veröffentlicht, die zusätzliche kosmetische Sets sowie umfangreiche Bundles enthalten. Einige Inhalte erweitern das Spiel um thematisch unterschiedliche Outfits und Accessoires, während andere größere Komplettpakete bündeln.

Die ursprüngliche Version von Story of Seasons: Grand Bazaar wurde von Marvelous Inc. entwickelt und im Westen von Marvelous Europe veröffentlicht. Mit dem neuen Konsolen-Launch wird die Lebenssimulation nun einem erweiterten Publikum zugänglich gemacht.

Gameplay-seitig bleibt der Fokus auf einer Mischung aus Landwirtschaft, Handel und sozialem Aufbau bestehen. Der wöchentliche Basar bildet weiterhin das wirtschaftliche Herzstück, während Spieler ihren Hof stetig ausbauen und neue Möglichkeiten freischalten.

Mit dem heutigen Release auf PS5 und Xbox Series X|S sowie dem parallelen Content-Update wird Story of Seasons: Grand Bazaar umfassend erweitert und modernisiert, ohne den klassischen Kern der Serie zu verlieren.