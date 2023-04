Schaut euch in sechs neuen Videos Gameplay aus der Überlebenssimulation Stranded: Alien Dawn an. Gestrandet auf einem Planeten müsst ihr in Stranded: Alien Dawn dafür sorgen, dass die Gruppe der Überlebenden in der für euch unbekannten Welt überleben kann.

Euch stehen drei verschiedene Szenarien zur Verfügung, die jeweils ein anderes Ziel verfolgen und euch eine unterschiedliche Anzahl an Passagieren zur Verfügung stellen.

Im Szenario „Bruchlandung“ kommt es auf dem Passagierschiff „Alien-Dämmerung“ zu einer kritischen Fehlfunktion, die das Schiff auseinanderbrechen lässt. Bis zu vier Passagiere erreichen dabei die Notlandekapsel. Euer Ziel in diesem Szenario ist es, einen Weg zurück in die Zivilisation zu finden.

In „Handelsposten“ begeben sich bis zu drei Passagiere auf eine Reise ohne Wiederkehr zu den unbekannten äußeren Welten, mit dem Ziel einen Handelsposten zu errichten. Euer Missionsziel ist es, genug Galaxie-Münzen zu verdienen, um den Planeten zu kaufen.

Mit dem zum Release hinzugefügte Szenario „Militäraußenposten“ wartet eine neue, schwierige Herausforderung auf euch. Bis zu sechs Teammitglieder, bestehend aus Unternehmern, Wissenschaftlern und Soldaten werden in einer unerforschten Welt abgesetzt, um ein zentrales Kommunikationsrelais zu bauen und dieses zu verteidigen. Die Mission gilt als abgeschlossen, sobald das Ansible-Relais Nr. 499 steht und gesichert ist.

Jedes Szenario kann in unterschiedlichen Regionen und auf vier verschiedenen Monden gespielt werden. Ebenso könnt ihr die Schwierigkeit sowie unterschiedliche „Spielregeln“ einstellen. Die Spielregeln geben euch gewisse Vor- und Nachteile, um euch das Spielerlebnis so individuell wie möglich zu gestalten.

So könnt ihr zum Beispiel mit der Spielregel „Hoffnungsloser Fall“ dafür sorgen, dass die Überlebenden-Fertigkeiten auf null festgelegt sind. „Ewiges Glück“ sorgt dafür, dass die Zufriedenheit der Überlebenden permanent einen Schub von +50 erhält, sodass ihr euch um dies weniger Sorgen machen müsst.

Aufgrund der Komplexität stehen euch in Stranded: Alien Dawn sechs unterschiedliche Tutorials zur Verfügung, die euch von den Grundlagen, über die Verteidigung bis hin zur Elektrizität das Spiel erklären und so einen Grundstein für das Überleben auf den unbekannten Welten legen.

Das gesamte Tutorial haben wir euch in drei Videos festgehalten, sodass ihr euch einen Eindruck von der Komplexität verschaffen könnt. Ebenso zeigen wir euch Gameplay aus den Szenarien „Bruchlandung“ und „Militäraußenposten„.

Stranded: Alien Dawn | Spielgrundlagen, Kampf und Heilung

Stranded: Alien Dawn | Verwaltung und Verteidigung

Stranded: Alien Dawn | Räume, Temperatur und Strom

Stranded: Alien Dawn | Militäraußenposten – Part 1

Stranded: Alien Dawn | Militäraußenposten – Part 2

Stranded: Alien Dawn | Bruchlandung – Part 1

Stranded: Alien Dawn ist für 34,99 Euro im Microsoft Store verfügbar.

