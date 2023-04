Frontier Foundry, das Spiele-Label von Frontier Developments plc und der Entwickler Haemimont Games, Schöpfer des strategischen Sci-Fi-City-Builders Surviving Mars, laden Spieler dazu ein, Stranded: Alien Dawn zu entdecken, eine fesselnde neue Simulation, die heute für PC über Steam und Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One erscheint.

Die Spieler erhalten außerdem ein großes Day-One-Update für alle Plattformen, das ein spannendes neues Militär-Außenposten-Szenario enthält. Den Trailer zur Veröffentlichung gibt es hier zu sehen:

Spieler, die das Spiel vor dem 9. Mai 2023 kaufen, können ihre Basen mit einem exklusiven Rettungskapsel-Modell und neuen Holzplanken als Baumaterial als Teil eines Vorbestellerbonus, der auf allen Plattformen verfügbar ist, noch weiter ausbauen.

Stranded: Alien Dawn lädt Spieler auf PC und Konsolen dazu ein, einen erdähnlichen Planeten zu erkunden, der von Außerirdischen bedroht wird. Jede Entscheidung des Spielers kann über das Schicksal der kleinen, gestrandeten Gruppe entscheiden und die Geschichte der Überlebenden beeinflussen.

Die Überlebenden müssen sich an ihre neuen Umstände anpassen, sich gegen Angriffe außerirdischer Tiere verteidigen, mit ungewöhnlichen Krankheiten kämpfen und sich gegen extreme Wetterbedingungen schützen. Dabei kommt es nur auf eine Sache an: Überleben.

In Stranded: Alien Dawn stehen die Überlebenden im Mittelpunkt der Geschichte und jeder von ihnen bringt einzigartige Fähigkeiten, Eigenschaften und Geschichten in die Gruppendynamik ein.

Die Spieler müssen dafür sorgen, dass ihre Überlebenden zusammenarbeiten, wenn sie an den Rand des Abgrunds gedrängt werden, und sich nicht nur um ihre Grundbedürfnisse kümmern, sondern auch Möglichkeiten zur Entspannung und Unterhaltung bieten, um ein Optimum an Wohlbefinden und Produktivität zu erreichen.

Während die Überlebenden daran arbeiten, ihre Absturzstelle in eine florierende Basis umzuwandeln, müssen sie diese in eine Hightech-Festung mit automatisierten Verteidigungsanlagen verwandeln.

Ob sie nun in den üppigen Bergen von Sobrius oder in den trockenen Canyons von Desertum abgestürzt sind, jede Region bietet eine Vielfalt an lebendiger Flora und Fauna sowie natürliche Ressourcen, die erforscht und ausgeschöpft werden können, um sicherzustellen, dass die Gruppe in ihrer unerbittlichen neuen Umgebung überleben kann.

Während der Zeit des PC-Early-Access kamen die Spieler in den Genuss mehrerer größerer Inhaltsupdates, die eine atemberaubende neue Region und ein erweitertes Gameplay mit sich brachten – vom Zähmen von Tieren bis hin zu beeindruckenden neuen Monden und vielem mehr.

Mit dem heutigen Start bringt das Militär-Außenposten-Szenario aufregende neue Spielmöglichkeiten mit sich. Reichhaltige neue Inhalte fordern die Spieler heraus, das ultimative Team von Überlebenden auszuwählen und sich gegen alle Widrigkeiten durchzusetzen, indem sie ein spezielles Relais errichten, um interstellare Kommunikation zu ermöglichen.

Das actiongeladene Szenario führt einen neuen Überlebenden, neue Technologien und eine Reihe innovativer Kampf- und Verteidigungsoptionen ein, die es zu erforschen gilt.