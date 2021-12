Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin: Exklusive digitale Vorbesteller-Missionen

Der offizielle Twitter-Account von Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin gibt bekannt, dass Vorbesteller der digitalen Version des Spiels drei exklusive Missionen erhalten werden. Das verärgert die Spieler, die sich das kommende Rollenspiel von Square Enix in seiner physischen Form vorbestellt haben, denn hier gehen sie leer aus.

Die digitalen Missionen „Trials of the Dragon King“, „Wanderer of the Rift“ und „Different Future“ werden nicht separat erhältlich sein und sind nur über die Digital Deluxe Edition des Spiels verfügbar.

Pre-order the Digital Deluxe edition of #StrangerOfParadise #FinalFantasy Origin to receive three additional missions when they arrive: Trials of the Dragon King, Wanderer of the Rift, and Different Future: https://t.co/lkkhiQ5Gaz

These missions won't be available separately. pic.twitter.com/wnDlXbNk5w

— STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN (@fforigin) December 29, 2021