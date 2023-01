Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin: Launch-Trailer zum neuen DLC

Square Enix hat einen neuen Launch-Trailer für Stranger of Paradise Final Fantasy Origin veröffentlicht. Dabei wird euch der Different Future DLC präsentiert.

Spieler können sich ab sofort in Stranger of Paradise Final Fantasy Origin auf ein brandneues Abenteuer begeben. Der dritte DLC „Different Future“ für das Action-RPG ist jetzt für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und über den Epic Games Store auf PC verfügbar.

Im DLC Different Future, der in Zusammenarbeit mit Team NINJA von KOEI TECMO Games, den Erschaffern der Ninja Gaiden- und Nioh-Reihen, entwickelt wurde, werden Jack und sein Team von einem Mogry in eine Stadt in einer anderen Zeit und Dimension geführt, um sich einer letzten Herausforderung zu stellen und die Geschichte von Stranger of Paradise abzuschließen.

Der Launch-Trailer ist hier zu sehen: