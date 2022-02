Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin: Neue Spielszenen zeigen Bosse und Orte

Neues Gameplay-Material zu Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin zeigt Fans neue Bosse und Orte.

Zum Hardcore-Rollenspiel Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin wurden neue Gameplay-Videos von PlayStation Japan und Famitsu veröffentlicht.

In den Videos sind Bereiche und Bosse zu sehen, die von den Spielen Final Fantasy VII und Final Fantasy XV inspiriert worden sind.

Bereits am 18. März 2022 wird Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5, Nintendo Switch und PC veröffentlicht.