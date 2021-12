Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin: Neues Gameplay und Zwischensequenzen enthüllt

In einem Jubiläums-Stream wurde neues Gameplay und Zwischensequenzen zu Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin enthüllt.

Zur Feier des Jahrestages der Veröffentlichung des originalen FInal Fantasy präsentiert Square Enix neues Gameplay und Zwischensequenzen für Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Sie heben die Zusammenhänge zwischen dem kommenden Action-RPG und dem ersten Ableger der Final Fantasy-Reihe hervor.

Das neueste Gameplay-Material wurde von der ikonischen Szene auf der Nordbrücke aus dem originalen Final Fantasy angeführt, die in Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin nachempfunden wurde. Es umfasst eine neu interpretierte Nacherzählung des beliebten Klassikers und bringt durch die Reise des Protagonisten Jack und seiner Kameraden Licht in die dunklen Ursprünge von Garland.

Die legendären Final Fantasy-Entwickler Hironobu Sakaguchi (CEO der Mistwalker Corporation) und Akitoshi Kawazu äußerten sich zu den Verbindungen zwischen diesen beiden Titeln:

Hironobu Sakaguchi sagte: „Garland, der zu Beginn der Geschichte besiegt wird, wird 2.000 Jahre in der Vergangenheit als Chaos wiedergeboren, wo er weiterhin über die Dunkelheit herrscht, aber erneut von den Kriegern des Lichts besiegt wird… Ich habe diesen endlosen Zyklus in der Geschichte erschaffen, weil es das erste Spiel der Serie war. Und obwohl es ein Pixel-Art-RPG ist, dachte ich, dass wir damit eine authentische Unterhaltung schaffen könnten, wenn wir der Geschichte mehrere Ebenen verleihen. Das war der Grund für diese Entscheidung. Ich denke, das Gleiche gilt für die Szene, in der Spieler*innen die nördliche Brücke überqueren und der Titel sowie der Eröffnungstext auf dem Bildschirm zu sehen sind.“

Akitoshi Kawazu sagte: „Die Geschichte von FF Origin wird durch die Augen von Garland erzählt. Es ist ziemlich aufregend, die Geschichte aus der Perspektive des Bösewichts zu sehen. Ich bin gespannt, welche Art von emotionaler Wirkung die Geschichte des Spiels diesmal auf die Spieler*innen haben wird.“ „Was das Schicksal von Garland angeht… Diejenigen, die das ursprüngliche Final Fantasy gespielt haben, kennen sein Schicksal bereits. Aber ich hoffe, dass die Fans es zu schätzen wissen, wie er in diesem Titel dargestellt wird.“ „Das ist also passiert!?“ „Ich bin den Tränen nahe!“ „Das sind die Emotionen, auf die ich mich bei unseren Spieler*innen freue.“

Im Livestream wurde auch das Gameplay von Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin vorgestellt, das nach der Veröffentlichung der zweiten Trial Version auf Basis des Feedbacks der Spieler*innen angepasst und erweitert wurde. Zahlreiche Gameplay-Elemente, darunter grundlegende und fortgeschrittene Berufe, Fähigkeiten, Ausrüstung und Multiplayer, wurden in einer Reihe neuer Gameplay-Videos gezeigt.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin erscheint am 18. März 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und über den Epic Games Store für PC.

Zwischensequenzen

Gameplay