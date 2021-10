Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin: Release-Termin im März 2022 steht fest

Square Enix hat den Veröffentlichungstermin für Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin enthüllt.

Square Enix hat heute auf der Tokyo Game Show 2021 bekannt gegeben, dass Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin am 18. März 2022 erscheinen wird. Außerdem soll schon bald eine erste Multiplayer-Demo veröffentlicht werden.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin erscheint für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC via Epic Game Store.