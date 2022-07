Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin: Spielen anderer Gruppenmitglieder ermöglicht

Durch ein neues Update können Spieler im Einzelspielermodus von Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin die Kontrolle über andere Gruppenmitglieder übernehmen.

Am Mittwoch erscheint mit „Die Prüfungen des Drachenkönigs“ die erste kostenpflichtige Erweiterung für das Action-Rollenspiel Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.

Besitzer des Season Pass erhalten nach dem Abschluss des Hauptspiels Zugriff auf neue Missionen, neue Berufe, Accessoires sowie den neuen Schwierigkeitsgrad BAHAMUT. Den DLC außerhalb des Season Pass einzeln zu erwerben, ist nicht möglich.

Zusätzlich wird Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin von Entwickler Team Ninja mit einem neuen Update bedacht, welches es ermöglichen wird, im Einzelspielermodus neben Jack auch die anderen Gruppenmitglieder Jed, Ash, Neon oder Sophia zu steuern.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin: Die Prüfungen des Drachenkönigs erscheint am 20. Juli für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.