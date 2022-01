Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin: Steelbook-Trailer zum Rollenspiel

Zum kommenden Rollenspiel Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin wurde jetzt der Steelbook-Trailer veröffentlicht.

In etwa acht Wochen wird Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin von Eidos Montreal veröffentlicht und jetzt zeigt Entwickler den Steelbook-Trailer für Vorbesteller zum Rollenspiel.

Hier gibt es den Steelbook-Trailer zu Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin zu sehen:

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin erscheint am 18. März 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC.