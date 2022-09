Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin: Termin und Trailer zur Wanderer of the Rift-Erweiterung

Werft einen Blick in die Erweiterung Wanderer of the Rift für Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin und erfahrt, wann ihr ihn spielen könnt.

Was Spieler in Wanderer of the Rift, der zweiten Erweiterung zum Spiel Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, erwartet, zeigt Square Enix in einem brandneuen Trailer.

Im neuen Zusatzinhalt kämpfen sich die Spieler durch einen neuen Dungeon: dem Labyrinth der Dimensionen. Sich darin zurechtzufinden wird nicht einfach, denn euer Weg wird zufällig konfiguriert, während ihr die Teile der Geschichte freischaltet.

Mit dem Blaumagier wird zudem ein neuer Beruf eingeführt, und im Kampf können spezielle Monster mit einem Beschwörungsstein bekämpft und in die Schlacht gerufen werden.

Außerdem sind neue Ausrüstungsgegenstände und neue freischaltbare Fähigkeiten enthalten.

Für mehr Abwechslung sorgt zudem die Einführung der neuen Klasse „Chaotische Monster“, die Spielern eine herausfordernde Erfahrung bieten.

Wanderer of the Rift wird am 26. Oktober erscheinen und ist nur über den Season Pass (24,99 Euro im Microsoft Store) spielbar.