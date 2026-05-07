Stranger Than Heaven: Brandneues Gameplay, Story-Details und mehr zum Action-Adventure

Stranger Than Heaven enthüllt neue Details zu Story, Kampfsystem und den fünf Schauplätzen des Spiels.

Im Rahmen von „Xbox Presents: A Special Look at Stranger Than Heaven“ hat das Spiel umfangreiche neue Informationen zu Story, Schauplätzen, Gameplay-Systemen und der Besetzung erhalten.

Während der rund 30 Minuten langen Präsentation sprachen unter anderem RGG-Studioleiter Masayoshi Yokoyama, Produzent Hiroyuki Sakamoto und Game Director Mikinobu Abe über zentrale Inhalte des Spiels. Zusätzlich kamen mehrere Darsteller zu Wort, darunter Snoop Dogg, Cordell Broadus, J-Pop-Künstler Satoshi Fujihara sowie Sängerin und Songwriterin Tori Kelly.

Die Handlung erstreckt sich über einen Zeitraum von 50 Jahren und begleitet Hauptfigur Makoto Daito. Makoto wurde in den USA als Sohn eines amerikanischen Vaters und einer japanischen Mutter geboren und verliert früh beide Elternteile. Im Jahr 1915 reist er als blinder Passagier nach Japan und trifft dabei auf den Schmuggler Orpheus, der von Snoop Dogg verkörpert wird.

Auf der Reise lernt Makoto außerdem Yu Shinjo kennen, der ebenfalls gemischter Herkunft ist und später sowohl Freund als auch Rivale wird. Nach ihrer Ankunft in Kokura, Fukuoka, geraten beide in die kriminelle Unterwelt der Stadt und verfolgen zunehmend unterschiedliche Ziele.

Die Geschichte führt durch insgesamt fünf verschiedene Schauplätze, die auf realen japanischen Städten basieren. Neben Kokura in Fukuoka besucht das Spiel Kure in Hiroshima im Jahr 1929, Minami in Osaka im Jahr 1943, Atami in Shizuoka im Jahr 1951 sowie Shinjuku in Tokio im Jahr 1965.

Jede Region besitzt laut Entwicklerteam eigene kulturelle Schwerpunkte und Gameplay-Besonderheiten. In Kokura dominieren Glücksspiel, Alkohol und Kriminalität das Stadtbild, während Kure durch Schiffbau und Industrie geprägt wird. Minami konzentriert sich auf Unterhaltung und Showbusiness, Atami zeigt den Einfluss amerikanischer Kultur auf Japan und Tokio soll schließlich ein großes Geheimnis rund um die Geschichte enthüllen.

Ein zentrales Gameplay-Element dreht sich um Musik und Showbusiness. Makoto besitzt die Fähigkeit, Geräusche aus seiner Umgebung aufzunehmen und später in musikalische Kompositionen einzubauen. Spieler können Klänge wie Besen, Züge oder Kampfgeräusche sammeln und daraus eigene Musikstücke erstellen.

Diese Mechanik wird mit einem Management-System kombiniert. Makoto organisiert Auftritte, stellt Bands zusammen, bestimmt Setlists und sucht nach talentierten Musikern in den Städten. Dabei entstehen Beziehungen zu verschiedenen Künstlern mit individuellen Fähigkeiten.

Zu den sogenannten „Singers“ gehören mehrere reale Musiker. Takashi wird von J-Pop-Künstler Satoshi Fujihara gespielt, während Tori Kelly die Figur Suzy übernimmt. Beide Künstler arbeiten zudem am offiziellen Theme-Song des Spiels mit.

Auch das Kampfsystem wurde ausführlich vorgestellt. Laut Produzent Hiroyuki Sakamoto handelt es sich um eines der wichtigsten Features des Spiels. Besonders auffällig ist die unabhängige Steuerung der linken und rechten Körperseite von Makoto.

Spieler kontrollieren Arme und Beine separat über die Schultertasten und Trigger. Dadurch entstehen dynamische Kämpfe, in denen beispielsweise ein Arm blockieren kann, während der andere angreift. Zusätzlich gibt es aufladbare Angriffe, Konter, Würfe und situationsabhängige Finishing-Moves.

Neben Faustkämpfen stehen zahlreiche Waffen zur Verfügung, darunter Messer, Hämmer, Katana sowie verschiedene zeitgenössische Erfindungen. Waffen können verbessert werden und besitzen spezielle Fähigkeiten und Angriffe.

Darüber hinaus zeigte die Präsentation mehrere cineastische Kampfszenen, darunter Kämpfe in fahrenden Fahrzeugen sowie verschiedene Minispiele wie Armdrücken, Würfelspiele, Kartenspiele und Zielschießen.

Stranger Than Heaven erscheint 2027 für Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox on PC, Xbox Cloud sowie PlayStation 5 und PC via Steam.