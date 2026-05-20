Stranger Than Heaven: Gewalt, Musik und fünf Jahrzehnte Japan

Neue Informationen zu Stranger Than Heaven geben einen tieferen Einblick in die ungewöhnliche Handlung des kommenden Action-Abenteuers.
Das Spiel erzählt eine fünfzig Jahre umfassende Saga über Männer ohne Heimat und ihren verzweifelten Versuch, irgendwo dazuzugehören. Die Geschichte führt Spieler dabei durch fünf verschiedene Städte und mehrere Epochen des modernen Japans.
Gameplay-seitig setzt der Titel auf eine Mischung aus brutaler Action und musikalischen Elementen. Während extreme Gewalt zum Überleben eingesetzt wird, spielt gleichzeitig musikalisches Talent eine wichtige Rolle, um sich als Entertainer und Showman durchzuschlagen.
Mit seinem ungewöhnlichen Mix aus Drama, Kämpfen, Musik und historischer Entwicklung zählt Stranger Than Heaven schon jetzt zu den auffälligsten kommenden Titeln des Winters 2026.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
So sehr ich die Yakuza und Like a Dragon games mag
bleib ich skeptisch wegen den 50 jahren in 5 Städten
Solange die Kämpfe ohne die bescheuerten Yakuza Effekte auskommen und Gespräche ohne Standbilder ist alles fein.
hier weiß ich noch überhaupt net was ich zu sagen soll 😀
Bleibe weiterhin gespannt, mal sehen ob sie die 50 Jahre Geschichte gut in einem Spiel inszenieren können.
Also quasi ein Episodenfilm als Spiel. Klingt spannend. Nur weiß ich nicht, ob mich die Erzählweise abholen wird. Mit Yakuza bin ich nie warm geworden, weil es zu viel Gelaber gab. Und das dann teilweise noch auf Japanisch.
Interessiert mich mehr als quasi jeder andere Titel dieses Jahr 😄
Bin sehr auf das neue Kampfsystem gespannt – kann funktionieren, muss aber nicht.
Bin auch skeptisch wegen den Zeitverschiebungen 🤔
Das werde ich ws nicht zocken, spricht mich irgendwie gar nicht an.
Die sollen mal endlich das Lied veröffentlichen, fand es im Trailer echt gut.