Stranger Than Heaven: Gewalt, Musik und fünf Jahrzehnte Japan

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Image: SEGA

Stranger Than Heaven enthüllt neue Details zur 50-jährigen Story-Saga.

Neue Informationen zu Stranger Than Heaven geben einen tieferen Einblick in die ungewöhnliche Handlung des kommenden Action-Abenteuers.

Das Spiel erzählt eine fünfzig Jahre umfassende Saga über Männer ohne Heimat und ihren verzweifelten Versuch, irgendwo dazuzugehören. Die Geschichte führt Spieler dabei durch fünf verschiedene Städte und mehrere Epochen des modernen Japans.

Gameplay-seitig setzt der Titel auf eine Mischung aus brutaler Action und musikalischen Elementen. Während extreme Gewalt zum Überleben eingesetzt wird, spielt gleichzeitig musikalisches Talent eine wichtige Rolle, um sich als Entertainer und Showman durchzuschlagen.

Mit seinem ungewöhnlichen Mix aus Drama, Kämpfen, Musik und historischer Entwicklung zählt Stranger Than Heaven schon jetzt zu den auffälligsten kommenden Titeln des Winters 2026.

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9 Kommentare Added

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  1. Fire12 15020 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 20.05.2026 - 08:19 Uhr

    So sehr ich die Yakuza und Like a Dragon games mag
    bleib ich skeptisch wegen den 50 jahren in 5 Städten

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  2. de Maja 342755 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 20.05.2026 - 08:40 Uhr

    Solange die Kämpfe ohne die bescheuerten Yakuza Effekte auskommen und Gespräche ohne Standbilder ist alles fein.

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  4. Katanameister 431080 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 20.05.2026 - 09:22 Uhr

    Bleibe weiterhin gespannt, mal sehen ob sie die 50 Jahre Geschichte gut in einem Spiel inszenieren können.

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  5. EdgarAllanFloh 133860 XP Elite-at-Arms Silber | 20.05.2026 - 09:25 Uhr

    Also quasi ein Episodenfilm als Spiel. Klingt spannend. Nur weiß ich nicht, ob mich die Erzählweise abholen wird. Mit Yakuza bin ich nie warm geworden, weil es zu viel Gelaber gab. Und das dann teilweise noch auf Japanisch.

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  6. Ash2X 337060 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 20.05.2026 - 09:39 Uhr

    Interessiert mich mehr als quasi jeder andere Titel dieses Jahr 😄
    Bin sehr auf das neue Kampfsystem gespannt – kann funktionieren, muss aber nicht.

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  9. Erra 23645 XP Nasenbohrer Level 2 | 20.05.2026 - 10:48 Uhr

    Die sollen mal endlich das Lied veröffentlichen, fand es im Trailer echt gut.

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