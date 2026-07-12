Stranger Than Heaven: Knallharte Straßenkämpfe im Video-Teaser

STRANGER THAN HEAVEN erscheint am 15. Januar 2027 und erzählt eine außergewöhnliche Geschichte, die sich über 50 Jahre und fünf Städte im modernen Japan erstreckt.

Im Mittelpunkt stehen Männer, die nirgendwo eine Heimat finden und ums Überleben kämpfen. Das Action-Adventure verbindet brutale Kämpfe mit ungewöhnlichen Gameplay-Elementen: Während extreme Gewalt in gefährlichen Situationen den Weg zum Überleben ebnet, spielt auch musikalisches Talent eine wichtige Rolle. Als Showman gilt es, das Publikum zu begeistern und sich in einer sich wandelnden Welt einen Platz zu sichern.

Die Geschichte führt die Spieler durch verschiedene Epochen des modernen Japans und verspricht eine Mischung aus Action, Drama und persönlichen Schicksalen. Mit seinem ungewöhnlichen Konzept hebt sich STRANGER THAN HEAVEN deutlich von klassischen Action-Adventures ab.

Zum angekündigten Release am 15. Januar 2027 soll die epische Saga ihre komplette Geschichte über mehrere Jahrzehnte hinweg erzählen.

Hier gibt es einen ersten kleinen Vorgeschmack auf die Straßenkämpfe im Spiel: