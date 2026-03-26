Stranger Than Heaven: Landet direkt im Xbox Game Pass

Stranger Than Heaven verspricht ein episches Abenteuer voller Action und Geschichte.

In dem neuen Titel des Ryu Ga Gotoku Studio kämpfen Spieler durch fünf verschiedene Epochen und Städte, wobei jede Ära ihre eigenen Herausforderungen und Gegner bereithält.

Der brandneue Five Eras Reveal Trailer bietet erste Einblicke in die spektakulären Schauplätze, die dynamischen Kämpfe und das mit Stars aus aller Welt besetzte Ensemble.

Fans können die Premiere des Spiels live bei Xbox Presents: A Special Look at Stranger Than Heaven am 6. Mai um 16:00 Uhr PDT | 7. Mai um 00:00 Uhr BST verfolgen.

Dank Xbox Play Anywhere können Spieler nahtlos zwischen Xbox Series X|S und PC wechseln, während der Titel gleichzeitig über Xbox Game Pass zugänglich ist. Diese Kombination verspricht ein zugängliches, flexibles Spielerlebnis, bei dem Fortschritt und Inhalte plattformübergreifend verfügbar sind.

Mit seiner Mischung aus intensiven Kämpfen, abwechslungsreichen Epochen und einer großen, internationalen Besetzung liefert Stranger Than Heaven ein einzigartiges Erlebnis für Fans von Action, Strategie und epischer Geschichte gleichermaßen.