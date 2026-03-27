Stranger Than Heaven: Mai-Showcase verspricht detaillierte Einblicke

Beim gestrigen Xbox Partner Showcase war das von Ryu Ga Gotoku Studio entwickelte Stranger Than Heaven eines der großen Hihghlights.

Während der Five Eras Reveal Trailer bereits Einblicke in die fünf Epochen umfassende Geschichte sowie das dynamische Kampfsystem präsentierte, wurde obendrein ein ko0mmender Spezial-Showcase mit weiteren Details angepriesen.

Im Zuge des Xbox Presents: A Special Look at Stranger Than Heaven-Events soll es am 7. Mai um 01:00 Uhr deutscher Zeit reichlich neue Informationen zu Charakteren, musikalischer Untermalung, Kampfsystem und weiteren Aspekten geben, wie Executive Producer Masayoshi Yokoyama verspricht:

„Wir haben so viel zu zeigen, und ich verspreche euch, dass es sich lohnen wird. Der heutige Tag war nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommt.“ „Es gibt so viel, was wir unbedingt mit euch teilen möchten. Von der unglaublichen Besetzung über die Musik bis hin zum Kampferlebnis und vielem mehr. Wir sind fest davon überzeugt, dass es etwas sein wird, das die Leute schockieren und (hoffentlich) begeistern wird – mehr verrate ich noch nicht!“