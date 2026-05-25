Stranger Than Heaven: Makoto Daito steht im Mittelpunkt des neuen Charakter-Trailers

Mit einem neuen Charakter-Trailer rückt Stranger Than Heaven eine weitere zentrale Figur seiner Geschichte in den Mittelpunkt. Diesmal erhalten Spieler einen genaueren Blick auf Makoto Daito, der von Schauspieler Yu Shirota verkörpert wird.

Das kommende Action-Adventure erzählt eine über fünf Jahrzehnte reichende Saga und begleitet Männer, die in verschiedenen Epochen des modernen Japans nach einem Platz in der Welt suchen. Die Handlung erstreckt sich über mehrere Städte und Zeitabschnitte und verbindet persönliche Schicksale mit gesellschaftlichen Veränderungen.

Neben brutalen Kämpfen setzt Stranger Than Heaven auch auf ungewöhnliche Gameplay-Elemente. Laut den Entwicklern müssen Spieler nicht nur mit Gewalt überleben, sondern sich auch als Entertainer beweisen und musikalische Talente einsetzen, um ihren Weg durch die Geschichte zu finden.

Der neue Trailer gewährt weitere Einblicke in Makoto Daitos Rolle innerhalb dieser außergewöhnlichen Erzählung und deutet an, welche Bedeutung die Figur für die Ereignisse der Handlung haben könnte.