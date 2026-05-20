Stranger Than Heaven: Neuer Trailer enthüllt brutale Kämpfe über fünf Lebens-Epochen

Stranger Than Heaven zeigt im neuen Trailer sein Kampfsystem und die Reise durch fünf Lebens-Epochen.

Ein neuer Gameplay-Einblick zeigt das Kampfsystem von Stranger Than Heaven und rückt dabei die außergewöhnliche erzählerische Struktur des Action-Adventures in den Fokus.

Im Zentrum steht ein Protagonist, dessen Lebensweg sich über fünf verschiedene Epochen und Regionen erstreckt. Über einen Zeitraum von fünfzig Jahren hinweg entfaltet sich eine Geschichte, die stark auf persönliche Entwicklung, Kampf und Identität setzt.

Das Gameplay kombiniert klassische Beat-’em-up-Action mit variantenreichen Waffen- und Kampfstilen. Spieler sollen dabei verschiedene Techniken meistern und flexibel auf unterschiedliche Kampfsituationen reagieren, während sich die Welt und der Charakter über die Jahrzehnte hinweg verändern.

Entwickelt wird das Spiel von Ryu Ga Gotoku Studio, die für ihre cineastischen Action-Adventures bekannt sind und hier erneut einen stärker kampforientierten Ansatz verfolgen.

Stranger Than Heaven erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox Cloud sowie PC (Steam und Xbox on PC) und setzt damit auf eine breite Multiplattform-Veröffentlichung.

Mit seinem Fokus auf stilisierte Kämpfe, erzählerische Zeitsprünge und ein charaktergetriebenes Storytelling positioniert sich der Titel als ambitioniertes Actionprojekt mit klar cineastischer Ausrichtung.