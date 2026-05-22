Stranger Than Heaven: SEGA präsentiert neue Städte und weitere Details zur 50-jährigen Handlung

Ein neuer Überblick zu Stranger Than Heaven liefert weitere Einblicke in die Städte, Epochen und das ungewöhnliche Gameplay des Action-Adventures.

Ein neuer Überblick zu Stranger Than Heaven gewährt weitere Einblicke in die Städte und Epochen des kommenden Action-Adventures von Ryu Ga Gotoku Studio.

Die Handlung erstreckt sich über einen Zeitraum von fünfzig Jahren und begleitet Männer ohne Heimat auf ihrem verzweifelten Weg durch verschiedene Regionen und Zeitalter des modernen Japans.

Besonders auffällig bleibt dabei die ungewöhnliche Mischung aus brutaler Action und musikalischen Elementen. Neben intensiven Kämpfen soll auch musikalisches Talent eine wichtige Rolle spielen, denn Spieler können sich offenbar als Showman einen Namen machen und dadurch neue Möglichkeiten innerhalb der Spielwelt erschließen.

Stranger Than Heaven führt Spieler durch insgesamt fünf Städte und unterschiedliche Zeitabschnitte, wodurch sich Atmosphäre, Gesellschaft und Schauplätze im Verlauf der Handlung stark verändern sollen.

Die neuen Eindrücke unterstreichen erneut den cineastischen Ansatz des Spiels und den Fokus auf persönliche Schicksale, Gewalt und Identitätssuche. Gleichzeitig bleibt die Inszenierung klar vom Stil des Studios geprägt, das bereits für die Yakuza- beziehungsweise Like-a-Dragon-Reihe bekannt ist.

Entwickelt wird der Titel von Ryu Ga Gotoku Studio.

Stranger Than Heaven erscheint im Winter für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox Cloud und PC.