Stranger Than Heaven: Snoop Dogg als Orpheus im neuen Trailer vorgestellt

Mit einem neuen Charakter-Trailer rückt Stranger Than Heaven die Figur Orpheus in den Mittelpunkt. Die Rolle wird dabei von Snoop Dogg dargestellt.
Das kommende Action-Adventure erzählt eine über fünf Jahrzehnte reichende Geschichte über Männer auf der Suche nach einem Zuhause und ihren Kampf ums Überleben. Die Handlung erstreckt sich über mehrere Epochen und verschiedene Städte des modernen Japans.
Laut offizieller Beschreibung müssen Spieler sowohl mit extremer Gewalt ums Überleben kämpfen als auch musikalisches Talent einsetzen, um als Entertainer erfolgreich zu sein.
Der neue Trailer konzentriert sich auf Orpheus und gewährt einen weiteren Blick auf die Charaktere und die außergewöhnliche Welt des Spiels.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bei sienem Intro müsste eigentlich Still Dre gespielt werden 😀
Das Snoop Dogg in dem Spiel mitmacht, irritiert mich doch etwas 😅.
Wie hört es sich dann auf japanisch an? 😀 werde es wohl auf englisch testen obwohl ich alle Yakuza Teile auf japanisch gespielt habe
Er hat seine Finger och überall drin 😹✌🏻 bin gespannt auf das game 😅
Snoop Dogg aber hat was