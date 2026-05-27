Stranger Than Heaven: Snoop Dogg als Orpheus im neuen Trailer vorgestellt

Ein neuer Trailer zu Stranger Than Heaven stellt die Figur Orpheus vor, die von Snoop Dogg verkörpert wird.

Mit einem neuen Charakter-Trailer rückt Stranger Than Heaven die Figur Orpheus in den Mittelpunkt. Die Rolle wird dabei von Snoop Dogg dargestellt.

Das kommende Action-Adventure erzählt eine über fünf Jahrzehnte reichende Geschichte über Männer auf der Suche nach einem Zuhause und ihren Kampf ums Überleben. Die Handlung erstreckt sich über mehrere Epochen und verschiedene Städte des modernen Japans.

Laut offizieller Beschreibung müssen Spieler sowohl mit extremer Gewalt ums Überleben kämpfen als auch musikalisches Talent einsetzen, um als Entertainer erfolgreich zu sein.

Der neue Trailer konzentriert sich auf Orpheus und gewährt einen weiteren Blick auf die Charaktere und die außergewöhnliche Welt des Spiels.