Stranger Than Heaven: Snoop Dogg als Orpheus im neuen Trailer vorgestellt

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Image: SEGA

Ein neuer Trailer zu Stranger Than Heaven stellt die Figur Orpheus vor, die von Snoop Dogg verkörpert wird.

Mit einem neuen Charakter-Trailer rückt Stranger Than Heaven die Figur Orpheus in den Mittelpunkt. Die Rolle wird dabei von Snoop Dogg dargestellt.

Das kommende Action-Adventure erzählt eine über fünf Jahrzehnte reichende Geschichte über Männer auf der Suche nach einem Zuhause und ihren Kampf ums Überleben. Die Handlung erstreckt sich über mehrere Epochen und verschiedene Städte des modernen Japans.

Laut offizieller Beschreibung müssen Spieler sowohl mit extremer Gewalt ums Überleben kämpfen als auch musikalisches Talent einsetzen, um als Entertainer erfolgreich zu sein.

Der neue Trailer konzentriert sich auf Orpheus und gewährt einen weiteren Blick auf die Charaktere und die außergewöhnliche Welt des Spiels.

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5 Kommentare Added

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  1. Drakeline6 217855 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 27.05.2026 - 11:47 Uhr

    Bei sienem Intro müsste eigentlich Still Dre gespielt werden 😀

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  3. Ryo Hazuki 99495 XP Posting Machine Level 4 | 27.05.2026 - 12:29 Uhr

    Wie hört es sich dann auf japanisch an? 😀 werde es wohl auf englisch testen obwohl ich alle Yakuza Teile auf japanisch gespielt habe

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  4. Rotten 123645 XP Man-at-Arms Silber | 27.05.2026 - 12:47 Uhr

    Er hat seine Finger och überall drin 😹✌🏻 bin gespannt auf das game 😅

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