Stranger Than Heaven: Suzy Day im neuen Charakter-Trailer vorgestellt

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Image: SEGA

Stranger Than Heaven präsentiert Suzy Day im neuen Trailer.

Ryu Ga Gotoku Studio hat mit Suzy Day eine weitere Figur aus Stranger Than Heaven vorgestellt. Die Rolle wird von Sängerin und Schauspielerin Tori Kelly verkörpert, die dem Charakter sowohl ihr Aussehen als auch ihre Stimme leiht.

Die Präsentation erfolgte in einem neuen Charakter-Trailer, der weitere Einblicke in die Welt und Besetzung des kommenden Spiels liefert. Welche Rolle Suzy Day innerhalb der Handlung einnimmt, haben die Entwickler bislang noch nicht näher erläutert.

Stranger Than Heaven spielt über mehrere Jahrzehnte hinweg und erzählt eine umfangreiche Geschichte über Identität, Zugehörigkeit und die Suche nach einem Zuhause. Bereits zuvor hatten die Entwickler erste Informationen zum Protagonisten Makoto Daito veröffentlicht.

Mit Suzy Day wächst nun die Riege der bekannten Figuren weiter an. Die Besetzung mit Tori Kelly deutet zudem darauf hin, dass das Studio erneut auf prominente Darsteller setzt, um die Charaktere der Geschichte zum Leben zu erwecken.

Der neue Trailer liefert einen ersten Eindruck von Suzy Day und ihrer möglichen Bedeutung für die Handlung von Stranger Than Heaven.

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2 Kommentare Added

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  1. Rotten 125145 XP Man-at-Arms Gold | 02.06.2026 - 10:15 Uhr

    Hat auf jeden Fall Potenzial dit game 😅 hoffe et wird gut

    0

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