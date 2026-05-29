Stranger Than Heaven: Takashi im neuen Story-Video vorgestellt

Stranger Than Heaven enthüllt Takashi und eine düstere Reise durch fünf japanische Epochen.

Im neuen Charakter-Video zu Stranger Than Heaven wird Takashi vorgestellt, eine zentrale Figur in der übergreifenden 50-Jahre-Saga des Spiels.

Die Geschichte beginnt im Jahr 1915 in San Francisco und folgt Makoto Daito, einem jungen Mann mit japanisch-amerikanischen Wurzeln, der nach dem Verlust seiner Eltern eine gefährliche Reise über den Pazifik antritt. Ziel ist Japan, in der Hoffnung auf ein Leben ohne Verfolgung.

Takashi ist Teil eines weit verzweigten narrativen Geflechts, das sich über fünf unterschiedliche Epochen und Städte erstreckt. Dazu gehören Kokura (1915), Kure (1929), Minami (1943), Atami (1951) und Shinjuku (1965).

Jede dieser Städte ist dabei stark an reale historische Vorbilder angelehnt und spiegelt gesellschaftliche Umbrüche ihrer Zeit wider.