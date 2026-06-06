Stranger Than Heaven: Tupac als Charakter enthüllt

Beim Summer Game Fest haben SEGA und RGG Studio neue Informationen zu Stranger Than Heaven bekannt gegeben. Im Mittelpunkt stand ein neuer Trailer, der mehrere Neuzugänge für die Besetzung vorstellt und zugleich den Veröffentlichungstermin des Action-Adventures bestätigt.

Für besondere Aufmerksamkeit sorgt die Aufnahme von Tupac in das Spiel. Der legendäre Rapper wird als Charakter namens Amaru Teil der Handlung sein. Laut RGG Studio erfolgt die Umsetzung mit ausdrücklicher Genehmigung und unter laufender Aufsicht seines Nachlasses sowie von Amaru Entertainment.

Die Entwickler betonen, dass bei der Gestaltung der Figur keine KI eingesetzt wurde. Stattdessen basiert das Charakterdesign auf Archivaufnahmen und Fotografien, die in enger Zusammenarbeit mit den Rechteinhabern verwendet wurden. Weitere Einzelheiten zu Amarus Rolle in der Geschichte sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Neben Tupac wurden auch Takashi Ukaji, Yasukaze Motomiya, Takaya Kuroda und Kohei Tsuji als Teil der Besetzung bestätigt. Darüber hinaus treten Snoop Dogg, Cordell Broadus, Ado und Tori Kelly ebenfalls als Charaktere im Spiel auf.

Nach der Trailer-Premiere betrat RGG-Studio-Chef Masayoshi Yokoyama die Bühne, um den weltweiten Veröffentlichungstermin offiziell bekannt zu geben. Anschließend sprachen Snoop Dogg und sein Sohn Cordell Broadus über ihre Rollen im Spiel sowie die Integration von Tupac als Amaru.

Auch musikalisch wird Snoop Dogg beteiligt sein. Gemeinsam mit Satoshi Fujihara, Ado und Tori Kelly wirkt er am offiziellen Titelsong von Stranger Than Heaven mit.

Stranger Than Heaven erscheint am 15. Januar 2027 für Xbox Series X|S, Xbox PC, Xbox Cloud, PlayStation 5 und Steam. Das Spiel erscheint zudem direkt im Xbox Game Pass.

Vorbestellungen sind bereits für digitale Standard- und Deluxe-Editionen sowie für physische Standard- und Collector’s Editions verfügbar. Die limitierte Collector’s Edition enthält unter anderem eine exklusive 12-Zoll-Vinylplatte mit dem Hauptthema des Spiels, ein SteelBook, Bonus-DLCs und weitere Sammlerstücke.