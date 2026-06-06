Stranger Than Heaven: Tupac im neuen Trailer enthüllt

Mit einem neuen „Tupac & Cast Reveal Trailer“ hat Stranger Than Heaven weitere Einblicke in seine Charaktere und die Besetzung des kommenden Action-Adventures geliefert.

Im neu veröffentlichten „Tupac & Cast Reveal Trailer“ rückt ausgerechnet Rap-Legende Tupac Shakur in den Mittelpunkt. Der Trailer stellt nicht nur weitere Figuren des kommenden Action-Adventures vor, sondern zeigt auch Tupac als Teil der Spielwelt. Die Enthüllung sorgte unmittelbar für Aufmerksamkeit, da der Musiker bis heute als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der Hip-Hop-Geschichte gilt.

Stranger Than Heaven entsteht bei RGG Studio, dem Team hinter der bekannten Like-a-Dragon-Reihe. Das neue Projekt setzt auf Action-Adventure-Gameplay und präsentiert sich erneut mit einem starken Fokus auf Storytelling und Charaktere.

Das Spiel erscheint im Winter für Xbox Series X|S, Xbox PC und Xbox Cloud Gaming. Darüber hinaus wird Stranger Than Heaven direkt zum Start im Xbox Game Pass verfügbar sein und unterstützt Xbox Play Anywhere, sodass Fortschritte und Spielstände plattformübergreifend genutzt werden können.

Mit dem neuen Trailer rückt RGG Studio vor allem die Besetzung und die Figuren des Spiels in den Fokus und liefert einen weiteren Vorgeschmack auf eines der kommenden Xbox-Game-Pass-Abenteuer dieses Winters.