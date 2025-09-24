Stranger Than Heaven: Video blickt hinter die Kulissen

Die jüngste RGG Summit-Präsentation von Ryu Ga Gotoku Studio mag sich zwar auf die Yakuza-Franchise konzentriert haben, am Ende des Streams waren Zuschauer dazu eingeladen, auch einen Blick hinter die Kulissen von Stranger Than Heaven zu blicken.
Stranger Than Heaven, zuvor unter dem Arbeitstitel „Project Century“, bekannt, wurde im Juni offiziell vorgestellt.
Das Video zeigt das Team bei ihrer täglichen Arbeit, darunter auch für die Motion-Capture-Aufnahmen.
Musste eben erstmal überlegen, das ist der Teil, der in der Taishō Zeit (Während des ersten Weltkrieg) spielen wird, wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
Der Trailer sieht mit der Musik aber mehr nach Ende 20er aus /hmm
Da bin ich auch sehr gespannt drauf.
Edit: Eben mal schnell gegoogelt, der Teil spielt 1915, 1929 und 1943.
Also Taishō und Shōwa