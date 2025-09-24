Stranger Than Heaven: Video blickt hinter die Kulissen

Einblicke in die Arbeiten zu Stranger Than Heaven bei Ryu Ga Gotoku Studio gewährt ein neues Video.

Die jüngste RGG Summit-Präsentation von Ryu Ga Gotoku Studio mag sich zwar auf die Yakuza-Franchise konzentriert haben, am Ende des Streams waren Zuschauer dazu eingeladen, auch einen Blick hinter die Kulissen von Stranger Than Heaven zu blicken.

Stranger Than Heaven, zuvor unter dem Arbeitstitel „Project Century“, bekannt, wurde im Juni offiziell vorgestellt.

Das Video zeigt das Team bei ihrer täglichen Arbeit, darunter auch für die Motion-Capture-Aufnahmen.