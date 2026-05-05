Stranger Than Heaven: Xbox zeigt exklusives Entwickler-Deep-Dive-Event am 7. Mai.

Am Donnerstag, den 7. Mai um 01:00 Uhr MESZ, präsentiert Xbox ein spezielles Showcase-Format mit dem Titel „Xbox Presents: Ein exklusiver Einblick in STRANGER THAN HEAVEN“, das sich vollständig dem neuen Projekt von SEGA und dem RGG Studio widmet.

Im Mittelpunkt der Präsentation steht Stranger Than Heaven, zu dem neue Details direkt von den Entwicklern und beteiligten Schauspielern gezeigt werden sollen. Thematisiert werden dabei unter anderem die Spielwelt, die Story, zentrale Charaktere sowie weitere bisher unbekannte Aspekte des Projekts.

Die Übertragung wird weltweit über mehrere Kanäle verfügbar sein, darunter YouTube und Twitch, und in 4K mit 60 FPS ausgestrahlt. Auch regionale Xbox-Kanäle werden das Event begleiten.