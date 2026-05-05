Stranger Than Heaven: Xbox zeigt exklusives Entwickler-Deep-Dive-Event am 7. Mai

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Image: SEGA

Stranger Than Heaven: Xbox zeigt exklusives Entwickler-Deep-Dive-Event am 7. Mai.

Am Donnerstag, den 7. Mai um 01:00 Uhr MESZ, präsentiert Xbox ein spezielles Showcase-Format mit dem Titel „Xbox Presents: Ein exklusiver Einblick in STRANGER THAN HEAVEN“, das sich vollständig dem neuen Projekt von SEGA und dem RGG Studio widmet.

Im Mittelpunkt der Präsentation steht Stranger Than Heaven, zu dem neue Details direkt von den Entwicklern und beteiligten Schauspielern gezeigt werden sollen. Thematisiert werden dabei unter anderem die Spielwelt, die Story, zentrale Charaktere sowie weitere bisher unbekannte Aspekte des Projekts.

Die Übertragung wird weltweit über mehrere Kanäle verfügbar sein, darunter YouTube und Twitch, und in 4K mit 60 FPS ausgestrahlt. Auch regionale Xbox-Kanäle werden das Event begleiten.

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10 Kommentare Added

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  1. Katanameister 415700 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 05.05.2026 - 09:06 Uhr

    Ist ein bisschen spät 😪, werde mir die Zusammenfassung im Anschluss hier durchlesen.

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  2. Vayne1986 49135 XP Hooligan Bezwinger | 05.05.2026 - 09:09 Uhr

    Wegen einem Spiel werde ich auch nicht um 1 Uhr einschalten. Weiß sowieso nicht, ob das Spiel was für mich ist. 😃

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  3. Drakeline6 213475 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 05.05.2026 - 09:16 Uhr

    Bin mal gespannt ob es sich von den bisherigen Yakuza Spielen abhebt.
    Von den Trailern her sah es bisher 1zu1 wie Yakuza aus.

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    • de Maja 340355 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 05.05.2026 - 10:17 Uhr
      Antwort auf Drakeline6

      Kämpfe sind schonmal realistischer, ohne die Effekte, schonmal positiv. Hoffe aber auch das es sich mehr von Yakuza abhebt.

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  4. Robilein 1261070 XP Xboxdynasty Legend Platin | 05.05.2026 - 09:46 Uhr

    Ach das ist für mich eine doofe Uhrzeit wegen der Arbeit. Ich werde es mir am nächsten Tag ansehen. Bin gespannt🙂

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  6. Ralle89 140025 XP Master-at-Arms Bronze | 05.05.2026 - 09:56 Uhr

    Ist mir auch zu spät warte dann auch hier auf ne Zusammenfassung 😅

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  8. Ash2X 334520 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 05.05.2026 - 10:43 Uhr

    Dafür muss ich leider wach bleiben. Geht nicht anders 😄

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